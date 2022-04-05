Росіяни планують здати Херсон, а Миколаївську область вже залишили, — Арестович (відео)

Радник голови ОП зазначив, що війська РФ серйозно розглядають повне виведення військ з Херсона, проте не уточнив, коли саме це станеться.

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У вівторок, 5 квітня, радник голови ОП Олексій Арестович заявив, що російські війська готують здати Херсон. Про це повідомляє у відеоролику Тетяни Попової, опублікованому на YouTube.

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"Сам Херсон росіяни підготували вже до здачі. Про це мало хто знає, але вони серйозно розглядають покинути Херсон повністю серед інших своїх військових планів", — сказав Арестович, додавши, що це зовсім не означає, що Херсон вдасться звільнити вже завтра.

Також, за словами чиновника, Миколаївську область вже повністю звільнили від окупантів, а всі бої зараз тривають на території Херсонської області.

Рівненська та Житомирська області

Арестович зазначив, що в цих областях нема про що хвилюватися, за винятком ракетних обстрілів, які, зважаючи на все, продовжуватимуться до кінця війни по всій території країни.

Київська область

Українські війська вийшли на кордон. У Чорнобильській зоні встановлено прапор над об'єктом "Укриття", тут наші війська були навіть позавчора. Над об'єктом "Укриття" майорить український прапор. Десантники на кордоні, повертаються навіть прикордонники.

Суми

За словами Арестовича, Суми зупинили елітні танкові підрозділи російських військ, практично, силами тероборони. "Вони влаштували їм партизанську війну, яка обрізала постачання — і вони звалили звідти раніше, ніж встигли заявити про вихід із Київської та Чернігівської областей", — зазначив радник голови ОП.

Чернігівська область

По Чернігівській області стріляють. Наземні частини відійшли, проте артилерія залишилася. Водночас Арестович нагадав, що з Чернігова намагалися зробити другий Маріуполь: упродовж двох тижнів поспіль у місті щодня гинули по 200 мирних мешканців.

Харків

У Харківській області Куп'янськ та Валуйки — це великі залізничні вузли, звідки заводять резерви та перекидають на Ізюм, з якого ЗС РФ має на меті оточувати українські підрозділи в зоні ООС. Тут тривають важкі бої, по самому Харкову обстріли. Арестович вважає, що Харків точно зможе відбитися, але головне — це те, що на південь від Харкова в зоні ООС.

Раніше Фокус повідомляв, що мер окупованого Херсона Ігор Колихаєв заявив, що деякі "доброзичливці" передали російським спецслужбам інформацію про українських військових та активістів.