"Доброзичливці" з Херсона: спецслужбам РФ злили дані українських військових та активістів

За словами мера міста Ігоря Колихаєва, зараз у місті перебувають співробітники ФСБ. Вони викрадають людей та психологічно їх "ламають", намагаючись схилити на свій бік.

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Мер тимчасово окупованого Херсона Ігор Колихаєв в інтерв'ю "Українській правді" повідомив, що деякі "доброзичливці" злили російським військовим базу даних про всіх проукраїнських активістів, членів територіальної оборони та учасників бойових дій на Донбасі, які проживають у місті. За його словами, тепер російські спецслужби "обробляють" цих людей, утримуючи в полоні понад сто людей.

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"У них виявилися особисті справи на кожного мого профільного заступника, інформація умовно від родоводу дружини до прізвиська улюбленої собачки", — сказав Колихаєв.

Мер також розповів, що зараз у місті знаходяться співробітники ФСБ і Росгвардія, які мають повну інформацію про цих людей "від початку до кінця". Окупанти викрадають людей і починають застосовувати тортури та психологічний вплив, намагаючись зламати людину та схилити на свій бік.

Колихаєв здивований, як у руки російських спецслужб потрапила інформація про цих людей.

"Я не можу зрозуміти, як саме знищували бази даних під час відходу з міста СБУ та поліції. Тобто можна показово спалювати особисті справи, але залишити водночас серверні диски", — зазначив чиновник.

За його словами, після кількох проведених антиросійських мітингів у місті, хвиля протестів почала поступово згасати, тому що ФСБ та Росгвардія почали агресивно придушувати протестні акції, захоплювати та викрадати активістів та психологічно давити на організаторів мітингів.

Крім того, окупанти заблокували українські місцеві ЗМІ, привезли обладнання для телемовлення російських каналів і планують провести з Криму свій інтернет.

Раніше повідомляли, що російські війська обстріляли мирних жителів Херсона, які вийшли на антиросійську демонстрацію. Внаслідок обстрілу кілька людей отримали поранення.

Влада РФ намагається сформувати в Херсоні військово-цивільну адміністрацію. За даними Генштабу ЗСУ, на території Херсонської області Росія планує застосувати донбаський сценарій та створити квазідержавне формування "ХНР".