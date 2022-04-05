"Доброжелатели" из Херсона: спецслужбам РФ слили данные украинских военных и активистов

По словам мэра города Игоря Колыхаева, сейчас в городе находятся сотрудники ФСБ. Они похищают людей и психологически их "ломают", пытаясь склонить на свою сторону.

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Мэр временно оккупированного Херсона Игорь Колыхаев в интервью "Украинской правде" сообщил, что некие "доброжелатели" слили российским военным базу данных на всех проукраинских активистов, членов территориальной обороны и участников боевых действий на Донбассе, проживающих в городе. По его словам, теперь российские спецслужбы "обрабатывают" этих людей, удерживая в плену более ста человек.

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"У них оказались личные дела на каждого моего профильного зама, информация условно от родословной жены до клички любимой собачки", — сказал Колыхаев.

Мэр также рассказал, что сейчас в городе находятся сотрудники ФСБ и Росгвардия, которые обладают полной информацией об этих людях "от начала до конца". Оккупанты похищают людей и начинают применять пытки и психологическое воздействия, в попытке сломать человека и склонить на свою сторону.

Колыхаев удивлен, каким образом в руки российских спецслужб попала информация об этих людях.

"Я не могу понять, каким именно образом уничтожались базы данных при отходе из города СБУ и полиции. То есть можно показательно сжигать личные дела, но оставить при этом серверные диски", — отметил чиновник.

По его словам, после нескольких проведенных антироссийских митингов в городе, волна протестов начала постепенно угасать, потому что ФСБ и Росгвардия начали агрессивно подавлять протестные акции, захватывать и похищать активистов и оказывать психологическое давление на организаторов митингов.

Кроме того, оккупанты заблокировали украинские местные СМИ, привезли свое оборудование для телевещания российских каналов и планируют провести из Крыма свой интернет.

Ранее сообщалось, что российские войска обстреляли мирных жителей Херсона, которые вышли на антироссийскую демонстрацию. В результате несколько человек получили ранения.

Власти РФ пытаются сформировать в Херсоне военно-гражданскую администрацию. По данным Генштаба ВСУ, на территории Херсонской области Россия планирует применить донбасский сценарий и создать квазигосударственное формирование "ХНР".