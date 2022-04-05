Россияне планируют сдать Херсон, а Николаевскую область уже оставили, — Арестович (видео)

Советник главы ОП отметил, что войска РФ всерьез рассматривают полный вывод войск из Херсона, однако не уточнил, когда именно это произойдет.

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Во вторник, 5 апреля, советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что российские войска готовят сдать Херсон. Об этом сообщается в видеоролике Татьяны Поповой, опубликованном на YouTube.

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"Сам Херсон россияне подготовили уже к сдаче. Об этом мало кто знает, но они всерьез рассматривают покинуть Херсон совсем, среди прочих своих военных планов", — сказал Арестович, добавив, что это совсем не означает, что Херсон удастся освободить уже завтра.

Также, по словам чиновника, Николаевскую область уже полностью освободили от оккупантов, а все бои в настоящий момент ведутся на территории Херсонской области.

Ровенская и Житомирская области

Арестович отметил, что в этих областях не о чем волноваться, за исключением ракетных обстрелов, которые, судя по всему, будут продолжаться до конца войны по всей территории страны.

Киевская область

Украинские войска вышли на границу. В Чернобыльской зоне установлен флаг над объектом укрытие, здесь наши войска были даже позавчера. Над объектом "Укрытие" реет украинский флаг. Десантники на границе, возвращаются даже пограничники.

Сумы

По словам Арестовича, Сумы остановили элитные танковые подразделения российских войск практически силами теробороны. "Они устроили им партизанскую войну, которая обрезала снабжение — и они свалили оттуда раньше, чем успели заявить о выходе из Киевской и Черниговской областей", — отметил советник главы ОП.

Черниговская область

По Черниговской области стреляют. Наземные части отошли, а артиллерия — осталась. Вместе с тем, Арестович напомнил, что из Чернигова пытались сделать второй Мариуполь: на протяжении двух недель кряду в городе ежедневно гибли по 200 мирных жителей.

Харьков

В Харьковской области Купенск и Валуйки — это крупные железнодорожные узлы, откуда заводятся резервы и перебрасываются на Изюм, с которого ВС РФ намерены окружать украинские подразделения в зоне ООС. Здесь идут тяжелые бои, по самому Харькову продолжаются обстрелы. Арестович считает, что Харьков точно сумеет отбиться, но главное — это то, что южнее Харькова в зоне ООС.

Ранее Фокус сообщал, что мэр оккупированного Херсона Игорь Колыхаев заявил, что некие "доброжелатели" передали российским спецслужбам информацию об украинских военных и активистах.