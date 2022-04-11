Путін винний у масових вбивствах українців і має відповісти, – Зеленський (відео)

Російський президент став у всьому світі нерукостислим після воєнних злочинів армії РФ в Україні, заявив Зеленський.

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Президент Росії Володимир Путін відповідальний за воєнні злочини в Україні. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю громадсько-політичного телешоу "60 minutes" на каналі CBS.

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"Вважаю. Я вважаю, що він (Путін) — один із них. Він міг би зупинити смерті (українців), у них жорстка вертикаль виконання наказів. Тому ми могли хоча б говорити. Він хотів цього чи ні, я йому подобаюсь чи ні, але це не про особистості. Це про війну між двома державами", — сказав він.

Через воєнні злочини армії РФ в Україні російський президент став у всьому світі нерукостислим, заявив Зеленський.

"Всі, хто приймав рішення, віддавав накази, виконував їх, — усі мають понести відповідальність. Вони мають людей у політиці, які голосували за анексію тієї чи іншої нашої території, за окупацію. Не можна сказати: "Я наказав окупувати Маріуполь", а потім: "Я не винен, що когось під час блокади міста катували й відрізали кінцівки. Ти відправив туди людей, які були не в собі".

Після того, як наказ віддано, формується ланцюжок пов'язаних людей, додав він.

"Від твого наказу до виконання є відстані з трупів. Ви маєте за все відповісти", — резюмував глава держави.

Нагадаємо, що парламент Великобританії вважає за необхідне видати ордер на арешт Путіна і визнати російську армію терористичною організацією.

Радник глави Офісу Президента України Олексій Арестович раніше заявив, що верхівка Кремля хоче закінчити війну в Україні, бо вона руйнує економіку РФ.

У Пентагоні говорили, що Путін міг відмовитися від захоплення Києва через невдалі спроби й перейти на схід та південь України.