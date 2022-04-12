Война в Украине — трагедия, но у нас не было выбора, — Путин (видео)

Президент страны-агрессора также поблагодарил Александра Лукашенко за помощь в организации мирных переговоров с Украиной.

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У России не было другого выбора, кроме полномасштабного вторжения ВС РФ на территорию Украины. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на совместной пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко, которая проходила 12 апреля на космодроме "Восточный".

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Широкомасштабные боевые действия и массовые убийства украинцев глава России назвал "трагедией" и заявил, что у Москвы не было другого выбора.

Владимир Путин также назвал жителей Украины, России и Беларуси "триединым народом" и поблагодарил Александра Лукашенко в организации мирных переговоров на белорусской территории.

"То, что происходит в Украине, — это трагедия, но Александр Григорьевич правильно сказал: выбора не оставили. Просто не было выбора, вопрос только был во времени, когда начнется. Вот и все… Хотел бы выразить признательность белорусским коллегам за хорошую организацию на своей территории нескольких переговорных раундов. Начать прямой диалог с украинской стороной во многом стало возможно благодаря личным усилиям президента Беларуси Александра Лукашенко", — продолжил Путин и заявил, что на территории Беларуси могут состояться следующие раунды мирных переговоров между Украиной и Россией.

[ + – ] Владимир Путин оправдал полномасштабное вторжение ВС РФ в Украину

Отметим, что в ходе визита на космодром "Восточный" Владимир Путин назвал главную причину полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину. По словам президента страны-агрессора, РФ развязала войну из-за "геноцида народа Донбасса".

Владимир Путин также сообщал, что ВС РФ, которые совершают военные преступления, "эффективно" действуют на территории Украины.