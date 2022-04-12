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Війна в Україні — трагедія, але ми не мали вибору, — Путін (відео)

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Путін вторгнення війна Україна ЗС РФ
Фото: Адміністрація президента РФ | Путін назвав трагедією повномасштабну війну в Україні

Президент країни-агресора також подякував Олександру Лукашенку за допомогу в організації мирних переговорів з Україною.

Росія не мала іншого вибору, крім повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України. Про це заявив російський президент Володимир Путін на спільній пресконференції з білоруським лідером Олександром Лукашенком, яка проходила 12 квітня на космодромі "Східний".

Широкомасштабні бойові дії та масові вбивства українців глава Росії назвав "трагедією" і заявив, що Москва не мала іншого вибору.

Володимир Путін також назвав мешканців України, Росії та Білорусі "триєдиним народом" і подякував Олександру Лукашенку в організації мирних переговорів на білоруській території.

"Те, що відбувається в Україні, — це трагедія, але Олександр Григорович правильно сказав: вибору не залишили. Просто не було вибору, питання тільки було в часі, коли почнеться. От і все... Хотів би висловити вдячність білоруським колегам за хорошу організацію на своїй території кількох переговорних раундів. Почати прямий діалог з українською стороною багато в чому стало можливим завдяки особистим зусиллям президента Білорусі Олександра Лукашенка", — продовжив Путін і заявив, що на території Білорусі можуть відбутися наступні раунди мирних переговорів між Україною та Росією.

Володимир Путін виправдав повномасштабне вторгнення ЗС РФ в Україну

Зазначимо, що під час візиту на космодром "Східний" Володимир Путін назвав головну причину повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну. За словами президента країни-агресора, РФ розв'язала війну через "геноцид народу Донбасу".

Володимир Путін також повідомляв, що ЗС РФ, які скоюють воєнні злочини, "ефективно" діють на території України.