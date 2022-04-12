Путін вважає мету війни в Україні "шляхетною" та заявляє про впевненість в успіху

За словами Путіна, ЗС РФ діють "ефективно та результативно". При цьому, заявив російський лідер, застосовуються найсучасніші види озброєнь із унікальними характеристиками.

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Президент РФ Володимир Путін заявив, що російські війська, які вторглися в Україну та беруть участь у так званій спецоперації, діють мужньо, грамотно, ефективно та результативно. При цьому застосовуються найсучасніші види озброєнь. Про це повідомляє ТАСС.

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Глава російської держави привітав із днем космонавтики працівників цієї галузі та жителів РФ, відзначивши окремо військовослужбовців підрозділів ВКС РФ.

"Сьогодні наші офіцери беруть участь у спеціальній військовій операції на Донбасі, в Україні. Надають допомогу народним республікам Донбасу. Діють мужньо, грамотно, ефективно та результативно, застосовують найсучасніші види озброєнь із унікальними характеристиками, що не мають аналогів", — заявив він.

За словами Путіна, він упевнений у тому, що військові цілі та завдання "операції", які називає "шляхетними", будуть успішно виконані.

Однак, за оцінками західних аналітиків, через санкції, які, до всього іншого, передбачають заборону на імпорт товарів подвійного призначення (цивільного та військового), головному заводу в РФ з випуску бронетехніки, а також тракторній фабриці не вистачає комплектуючих.

Для подальшого постачання своїм військовослужбовців в Україні Кремль організував постачання контрабандної зброї з Іраку. Зокрема, РПГ, протитанкових ракет, РСЗВ бразильської розробки та ракетного комплексу Bavar 373 іранського виробництва – аналог російського С-300.

За нещодавніми оцінками західних спецслужб, за шість тижнів війни ЗСУ розбили 29 російських батальйонних тактичних груп. Для масштабного вторгнення в Україну РФ підготувала 125 батальйонів, або 75% усієї російської армії.

Зважаючи на все, суттєві втрати ЗС РФ змусили кремлівське керівництво переглянути свої початкові цілі. Однією з основних було захоплення Києва. Тепер війська передислокуються, і основні зусилля Росія зосереджує на Донбасі.

Раніше Фокус повідомляв, що, за інформацією радника МВС України Антона Геращенка, руйнування залізниці в Шебекінському міському окрузі Білгородської області РФ – справа рук партизанів.