ЗС РФ завершують підготовку до наступу на Донбасі, — Міноборони України (відео)

Окупанти, за словами речника відомства Олександра Мотузяника, також можуть знову спробувати захопити Київ.

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ЗС РФ найближчим часом розпочнуть повномасштабні бойові дії на території Донецької та Луганської областей. Про це під час брифінгу, який проходив 11 квітня, заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

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За його словами, окупанти фактично завершили процес підготовки до наступальної операції на Донбасі, наслідком якої стануть широкомасштабні бойові дії.

Мотузяник запевнив, що підрозділи Збройних Сил України готові до такого сценарію.

"Ми не можемо прогнозувати, коли власне це (наступальна операція на Донбасі — ред.) відбудеться. Є повідомлення західних джерел… Останнім часом у Донецькій та Луганській областях уздовж лінії розмежування кількість російських військ значно збільшилася і продовжуватиме збільшуватися", — наголосив речник Міноборони під час брифінгу.

За словами Мотузяника, ЗС РФ хочуть вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей для розгрому угруповання Операції Об'єднаних сил, а зараз окупанти намагаються утримати сухопутний коридор з анексованим Кримом.

Міністерство оборони України також не відкидає, що російська армія може відновити наступ на Київ. Мотузяник наголосив, що сценарій із новою спробою штурму столиці, під час якого можуть залучити кілька батальйонних тактичних груп з території Білорусі, безпосередньо залежатиме від результатів ЗС РФ на Донбасі.

"Очевидно, це така тактична гра РФ (демонстраційні дії російських БТГр у Білорусі — ред.), щоб тримати підрозділи української армії тут і не допустити їхнє перекидання до важчих операційних зон, зокрема на схід та на південь України", — підсумував Мотузяник під час брифінгу.

[ + – ] ЗС РФ найближчим часом можуть розпочати наступ на Донбасі

Раніше Фокус у своєму матеріалі розповідав, де тривають основні бої на Донбасі та чому ЗС РФ намагаються захопити зону проведення ООС.

Також повідомляли, що окупанти хочуть застосувати хімічну зброю в Маріуполі. Проросійським бойовикам не вдається вибити українських військовослужбовців із території заводу "Азовсталь", через що терористи планують використати заборонене озброєння.