ВС РФ завершают подготовку к наступлению на Донбассе, — Минобороны Украины (видео)

Оккупанты, по словам спикера ведомства Александра Мотузяника, также могут осуществить новую попытку захвата Киева.

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ВС РФ в ближайшее время начнут полномасштабные боевые действия на территории Донецкой и Луганской областей. Об этом в ходе брифинга, который проходил 11 апреля, заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

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По его словам, оккупанты практически завершили процесс подготовки к наступательной операции на Донбассе, результатом которой станут широкомасштабные боевые действия.

Мотузяник заверил, что подразделения Вооруженных сил Украины готовы к такому сценарию.

"Мы не можем прогнозировать, когда собственно это (наступательная операция на Донбассе — ред.) произойдет. Есть сообщения западных источников… В последнее время в Донецкой и Луганской областях вдоль линии разграничения количество российских войск значительно увеличилось и будет продолжать увеличиваться", — подчеркнул спикер Минобороны в ходе брифинга.

По словам Мотузяника, ВС РФ хотят выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей для разгрома группировки Операции Объединенных сил, а данный момент оккупанты пытаются удержать сухопутный коридор с аннексированным Крымом.

Министерство обороны Украины также не исключает, что российская армия может возобновить наступление на Киев. Мотузяник подчеркнул, что сценарий с новой попыткой штурма столицы, в ходе которого могут задействовать несколько батальонных тактических групп с территории Беларуси, будет напрямую зависеть от результатов ВС РФ на Донбассе.

"Очевидно, это такая тактическая игра РФ (демонстрационные действия российских БТГр в Беларуси — ред.), чтобы держать подразделения украинской армии здесь и не допустить их переброски в более трудные операционные зоны, в том числе на восток и на юг Украины", — подытожил Мотузяник в ходе брифинга.

[ + – ] ВС РФ в ближайшее время могут начать наступление на Донбассе

Ранее Фокус в своей материале рассказывал, где ведутся основные бои на Донбассе и почему ВС РФ пытаются захватить зону проведения ООС.

Также сообщалось, что оккупанты хотят применить химическое оружие в Мариуполе. Пророссийским боевикам не удается выбить украинских военнослужащих с территории завода "Азовсталь", из-за чего террористы планируют использовать запрещенное вооружение.