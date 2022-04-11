Битва за Донбасс: где ведутся основные бои и почему захват зоны ООС важен для ВС РФ (карты)

Боевые действия уже сейчас вовсю идут на изюмском направлении и по всей линии зоны ООС. Вместе с тем, успехов по нескольким направлениям войска РФ не имеют.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

После военного поражения ВС РФ в попытке взять Чернигов, Сумы и Киев, вражеские войска сосредотачивают свое внимание на зоне ООС.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Фокус разбирался, почему битва за Донбасс может стать решающей и где проходят основные бои.

Битва за Донбасс уже идет

Фактически боевые действия на Донбассе уже вовсю набирают обороты. Российские войска бросают живую силу и технику на то, чтобы окружить группировку в зоне ООС. По словам австрийского военного аналитика Тома Купера, фактически бои ведутся с начала апреля. Войска РФ имеют продвижение в районе Изюма по направлению на Славянск. Им удалось частично зайти в Попасную. Тяжелые бои идут практически по всей линии фронта: от Попасной и Светлодарска до Угледара на юге. Однако на данный момент не было крупной наземной атаки.

Крупная наземная атака с танками, тяжелой артиллерией и минометами, по словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, может начать уже в ближайшее время.

"Я думаю, что будет примерно следующее: где-то в 3-4 часа утра начнется массированный артобстрел. … Это продлится несколько часов именно на территории Донецкой и Луганской областей, а затем они пойдут в наступление огромным количеством танков, пехоты", — заявил Гайдай.

Начаться такое наступление может через пару дней.

Битва за Донбасс — основные направления

Для окружения украинских военных на Донбассе войскам РФ нужно прорвать оборону по изюмскому направлению и выйти на рубежи Славянска-Краматорска.

Также важно захватить Северодонецк-Лисичанск и Угледар.

Отдельно врагу нужно оккупировать Мариуполь, который оттянул на себя 10-14-тысячное войско.

[ + – ] Примерный план продвижения войск РФ на Донбассе

Почему войскам РФ важно захватить Донбасс?

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что битва за Донбасс будет напоминать Вторую мировую войну. В ней задействуют тысячи танков и бронетехники, самолеты и артиллерию. Россия готовит масштабную операцию.

Для России захват Донбасса и/или Мариуполя является необходимым критерием для усиления своих позиций на переговорах.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявляет, что после боев в зоне ООС будут прямые переговоры между украинским и российским президентами. Если в битве победит Украина, в чем советник не сомневается, тогда наша страна сможет диктовать определенные условия на переговорах.

Однако в случае воплощения плана по захвату Донбасса Украина не пойдет на мирное соглашение, — об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович. Армия продолжит сражаться, поскольку ВСУ получает вооружение от Запада.

Важно

Арсенал демократии: чем Запад вооружает украинскую армию

Битва за Мариуполь

В полном окружении украинские защитники продолжают оборону Мариуполя. Город находится в осаде с 1 марта. Российские пропагандисты уже не раз заявляли о захвате города. Первое такое сообщение о "взятии" Мариуполя пришло еще в первый день войны — 24 февраля.

[ + – ] Публикация о "взятии Мариуполя" за 24 февраля

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отмечает, что несмотря на заявления РФ, город продолжает защищать армия. В частности, украинские военные контролируют в Мариуполе такие районы:

Приморский район

часть левобережного района и "Азовсталь"

часть порта и прибрежной зоны от него до "Азовстали"

Вместе с тем советник Офиса президента Алексей Арестович 10 апреля вновь повторил, что деблокада Мариуполя невозможна. Однако украинская армия предпринимает усилия для помощи окруженным бойцам:

определенные действия совершают в Запорожской области, чтобы оттягивать войска РФ

были направлены вертолеты для эвакуации раненых и передачи припасов

повреждение железной дороги Крым-Мелитополь

атака по порту Бердянска

[ + – ] Заявление Арестовича по ситуации в Мариуполе. Видео с тайм-кодом

Ныне примерная карта контроля Мариуполя выглядит так:

[ + – ] Карта контроля Мариуполя по версии Института изучения войн

Британская разведка отмечает, что для взятия Мариуполя враг может начать применять фосфорные боеприпасы.

Битва за Донбасс — изюмское направление

Для выхода на Славянск и Краматорск войскам РФ необходимо продвигаться на юг от Изюма. На данный момент ВСУ держат оборону в районе Святогорска и Краснополья. Экс-командир пророссийских боевиков Игорь Гиркин (Стрелков) писал, что украинские военные превратили Славянск и Краматорск вместе с горой Карачун в "большую крепость", и ВС РФ придется "расшибать лоб и истекать кровью", чтобы продвинуться к двум городам.

Аналитик Том Купер в своем анализе боевых действий в Украине также пишет, что войска РФ захватили Бражковку 5 апреля, а 6 апреля шли бои за Сулеговку и Долгенькое. По состоянию на сегодняшний день Сулеговка и Долгенькое остаются под контролем ВСУ.

[ + – ] Попытка атаки российских войск

Украинские власти как на местном, так и на общенациональном уровне призывают жителей Донецкой и Луганской областей эвакуироваться. ВС РФ продолжают прицельно бить по гражданской инфраструктуре.

Бои на Донбассе. Северодонецк — Рубежное

На Луганском направлении ВСУ держат оборону по направлению Кременная — Рубежное — Северодонецк. Военные 128-й горно-штурмовой бригады смогли отбросить вражеские войска от Кременной на 6-10 км.

[ + – ] Контратака в Кременной [ + – ] Результат контратаки ВСУ

ВС РФ частично контролируют Рубежное, однако как отмечает Стрелков, речи о полном контроле над городом нет, как нет и никакого продвижения россиян.

[ + – ] Карта контроля Рубежного

Как пишет Том Купер, войска РФ продвигаются к Северодонецку со стороны села Замуловка.

[ + – ] Наступление войск РФ на Северодонецк

Военный эксперт Олег Жданов утверждает, что РФ может подготовить до 20 тысяч военных для атаки на Донбассе. Всего группировка российских войск может составить 70-90 тысяч.

"Но судя по тому, что они заводят отдельными группами, у них не очень получается восстанавливать боеспособность армии РФ. Кроме того, там не хватает живой силы и есть проблемы с техникой и вооружением", – заявил Жданов.

[ + – ] Жданов об атаке на Донбасс

Важно