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ВСУ отбросили войска РФ на 5-10 километров от Северодонецка (видео)

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контратака на северодонецк
Фото: Генштаб ВСУ

Бойцы отмечают низкий моральный дух врага, а также то, что ВС РФ бежали со своих позиций.

Бойцы 128-й горно-штурмовой бригады отбросили войска РФ на 6-10 км от Кременной по направлению на Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. Об этом сообщает АрміяInform.

Военные успешно атаковали российские войска, в результате чего их отбросили от города Кременная на 6-10 км.

"Они убежали. … Моральный дух у них никакой. Мы их кусаем, бьем. Пусть валят отсюда подальше и все", — заявил участник боя с позывным Феникс.

бои за луганщину
Кременное находится севернее Северодонецка и Лисичанска

Напомним, по словам советника главы ОП Алексея Арестовича, ВС РФ сосредотачивают все бои на направлении Донецкой и Луганской областей.

Вместе с тем жители двух областей массово покидают свои дома по рекомендации глав ОВА. На ж/д вокзалах собрались сотни людей.