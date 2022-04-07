ВСУ отбросили войска РФ на 5-10 километров от Северодонецка (видео)

Бойцы отмечают низкий моральный дух врага, а также то, что ВС РФ бежали со своих позиций.

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Бойцы 128-й горно-штурмовой бригады отбросили войска РФ на 6-10 км от Кременной по направлению на Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. Об этом сообщает АрміяInform.

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Военные успешно атаковали российские войска, в результате чего их отбросили от города Кременная на 6-10 км.

"Они убежали. … Моральный дух у них никакой. Мы их кусаем, бьем. Пусть валят отсюда подальше и все", — заявил участник боя с позывным Феникс.

[ + – ] Кременное находится севернее Северодонецка и Лисичанска

Напомним, по словам советника главы ОП Алексея Арестовича, ВС РФ сосредотачивают все бои на направлении Донецкой и Луганской областей.

Вместе с тем жители двух областей массово покидают свои дома по рекомендации глав ОВА. На ж/д вокзалах собрались сотни людей.