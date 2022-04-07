РФ начала наступление с 9 оперативных направлений, осталось только 2.5, — Арестович (видео)

Алексей Арестович рассказал, что главные столкновения сейчас происходят на Донбассе, а вражеские войска пытаются взять в кольцо ВСУ.

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Из 9 оперативных направлений, по которым наступали вооруженные силы России с начала войны осталось только 2,5. Это Донецкая, Луганская области и Мариуполь. Тем временем на Херсонском участке боевых действий вражеские войска уже не наступают, а начали обороняться. Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в своем видеообращении.

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Обстановка на востоке Украины

Арестович рассказал, что на востоке Украины украинские военные удерживают Мариуполь. Самые ужесточенные бои сейчас происходят в Луганской области в районе Попасной, Рубежного и Северодонецка. Там ВСУ останавливают атаки, удерживают врага и проводят контрнаступления.

Тем временем российские силы развивают наступление от Изюма Харьковской области в сторону Славянска и Краматорска Донецкой области. Враг также пытается атаковать по линии Угледар-Марьинка. Советник главы ОП назвал такие действия российских военных попыткой окружить войска Украины. Он добавил, что скорее всего, у врагов это сделать не получиться, потому что слишком неблагоприятная обстановка. Однако отметил, что ВСУ будет нелегко.

Напомним, 6 апреля Ирина Верещук призвала жителей Донбасса немедленно эвакуироваться с региона. По ее словам, в случае эскалации оккупанты будут стрелять по мирным жителям, а массированные обстрелы остановить практически невозможно.

6 апреля депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань рассказал, что украинские военные пробивают путь в Херсону. ВСУ каждый день ведут ожесточенные бои, атакуя со стороны Николаевской области и Кривого рога. Украинские бойцы находятся в радиусе 20 км от города.