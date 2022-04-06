Украинские военные пробиваются к Херсону: бои идут в 20 км от города (видео)

По словам депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя, ВСУ каждый день ведут ожесточенные бои, атакуя со стороны Николаевщины и Кривого Рога.

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Вооруженные силы Украины продвигаются со стороны Николаева в сторону Херсона. Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

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По словам Хланя, еще недавно территория Херсонской области была вся оккупирована. Ныне же украинские военные продвигаются с двух сторон — со стороны Кривого Рога на юг и со стороны Николаева на восток. ВСУ находятся в радиусе не более 20 км от областного центра. Каждый день вблизи города проходят ожесточенные бои.

[ + – ] Контранступление ВСУ

"Эти ожесточенные бои происходят каждый день. И мы все ждем, что наши Вооруженные силы освободят Херсон.", — заявил Хлань.

Однако сложность ситуации в том, что у российских оккупантов есть списки со всей области ветеранов войны на Донбассе, активистов, органов местного самоуправления. ВС РФ искусственно создает гуманитарный кризис — не дает поставлять продукты, лекарства.

Вместе с тем ВС РФ, по словам депутата, не стали устраивать "ХНР" на территории области.

Советник ОП Алексей Арестович отметил, что депутат облсовета рановато сообщил о дистанции в 20 км до Херсона, однако при этом признал, что бои ведутся действительно близко к городу.

[ + – ] Видео с тайм-кодом

Напомним, 5 апреля Арестович заявил, что РФ планирует сдать Херсон, а Николаевску область они уже оставили.

Ранее мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил, что ВС РФ получили списки украинских активистов и военных от "доброжелателей".