Українські військові пробиваються до Херсона: бої йдуть за 20 км від міста (відео)

За словами депутата Херсонської облради Сергія Хланя, ЗСУ щодня ведуть запеклі бої, атакуючи з боку Миколаївщини та Кривого Рогу.

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Збройні сили України просуваються з боку Миколаєва до Херсона. Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

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За словами Хланя, ще недавно територія Херсонської області була окупована. Нині ж українські військові просуваються з обох боків — з боку Кривого Рогу на південь та з боку Миколаєва на схід. ЗСУ перебувають у радіусі не більше 20 км від обласного центру. Щодня поблизу міста відбуваються запеклі бої.

[ + – ] Контранступ ЗСУ

"Ці запеклі бої відбуваються щодня. І ми всі чекаємо, що наші Збройні сили звільнили Херсон", — заявив Хлань.

Проте складність ситуації в тому, що російські окупанти мають списки з усієї області ветеранів війни на Донбасі, активістів, органів місцевого самоврядування. ЗС РФ штучно створює гуманітарну кризу — не дає постачати продукти, ліки.

Водночас, ЗС РФ, за словами депутата, не стали влаштовувати "ХНР" на території області.

Радник ОП Олексій Арестович зазначив, що депутат облради рано повідомив про дистанцію за 20 км до Херсона, проте при цьому визнав, що бої ведуться справді близько до міста.

[ + – ] Відео з тайм-кодом

Нагадаємо, 5 квітня Арестович заявив, що РФ планує здати Херсон, а Миколаївську область вони вже залишили.

Раніше мер Херсона Ігор Колихаєв заявив, що ЗС РФ отримали списки українських активістів та військових від "доброзичливців".