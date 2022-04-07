РФ почала наступ із 9 оперативних напрямків, залишилося лише 2,5, — Арестович (відео)

Олексій Арестович розповів, що головні сутички зараз відбуваються на Донбасі, а ворожі війська намагаються взяти в кільце ЗСУ.

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Із 9 оперативних напрямів, на яких наступали збройні сили Росії з початку війни залишилося лише 2,5. Це Донецька, Луганська області та Маріуполь. Тим часом на Херсонській ділянці бойових дій ворожі війська вже не наступають, а почали оборонятися. Про це повідомив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович у своєму відеозверненні.

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Обстановка на сході України

Арестович розповів, що на сході України українські військові тримають Маріуполь. Найжорстокіші бої зараз відбуваються в Луганській області в районі Попасної, Рубіжного та Сєвєродонецька. Там ЗСУ зупиняють атаки, утримують ворога та проводять контрнаступи.

Тим часом російські сили розвивають наступ від Ізюма Харківської області в бік Слов'янська та Краматорська Донецької області. Ворог також намагається атакувати лінією Вугледар-Мар'їнка. Радник голови ОП назвав такі дії російських військових спробою оточити війська України. Він додав, що, швидше за все, у ворогів це зробити не вийде, тому що надто несприятлива обстановка. Проте зазначив, що ЗСУ буде нелегко.

Нагадаємо, 6 квітня Ірина Верещук закликала жителів Донбасу негайно евакуюватися з регіону. За її словами, у разі ескалації окупанти стрілятимуть у мирних жителів, а масовані обстріли зупинити практично неможливо.

6 квітня депутат Херсонської облради Сергій Хлань розповів, що українські військові пробивають шлях до Херсона. ЗСУ щодня ведуть запеклі бої, атакуючи з боку Миколаївської області та Кривого Рогу. Українські бійці перебувають у радіусі 20 км від міста.