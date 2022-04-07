ЗСУ відкинули війська РФ на 5-10 кілометрів у напрямку на Сєвєродонецьк (відео)

Бійці зазначають низький моральний дух ворога, а також те, що ЗС РФ втекли зі своїх позицій.

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Бійці 128-ї гірничо-штурмової бригади відкинули війська РФ на 6-10 км від Кремінної у напрямку на Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Рубіжне. Про це повідомляє АрміяInform.

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Військові успішно атакували російські війська, унаслідок їх відкинули від міста Кремінна на 6-10 км.

"Вони втекли. ...Моральний дух у них ніякий. Ми їх кусаємо, б'ємо. Нехай валять звідси подалі й усе", — заявив учасник бою з позивним Фенікс.

[ + – ] Кремінна знаходиться на північ від Сєвєродонецька та Лисичанська

Нагадаємо, за словами радника голови ОП Олексія Арестовича, ЗС РФ зосереджують усі бої на напрямі Донецької та Луганської областей.

Водночас мешканці двох областей масово залишають свої будинки за рекомендацією глав ОВА. На залізничних вокзалах зібралися сотні людей.