Путин считает цель войны в Украине "благородной" и заявляет об уверенности в успехе

По словам Путина, ВС РФ действуют "эффективно и результативно". При этом, заявил российский лидер, применяются самые современные виды вооружений с уникальными характеристиками.

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские войска, которые вторглись в Украину и участвуют в так называемой спецоперации, действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно. При этом применяются самые современные виды вооружений. Об этом сообщает ТАСС.

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Глава российского государства поздравил с днем космонавтики работников этой отрасли и жителей РФ, отметив отдельно военнослужащих подразделений ВКС РФ.

"Сегодня наши офицеры участвуют в специальной военной операции на Донбассе, в Украине. Оказывают помощь народным республикам Донбасса. Действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно, применяют самые современные виды вооружений с уникальными, не имеющими аналогов характеристиками", — заявил он.

По словам Путина, он уверен в том, что военные цели и задачи "операции", которые называет "благородными", будут успешно выполнены.

Однако, по оценкам западных аналитиков, из-за санкций, которые, ко всему прочему, предусматривают запрет на импорт товаров двойного назначения (гражданского и военного), главному заводу в РФ по выпуску бронетехники, а также тракторной фабрике, не хватает комплектующих.

Для дальнейшего снабжения своих военнослужащих в Украине Кремль организовал поставки контрабандного оружия из Ирака. В частности, РПГ, противотанковых ракет, РСЗО бразильской разработки и ракетного комплекса Bavar 373 иранского производства — аналог российского С-300.

Согласно недавним оценкам западных спецслужб, за шесть недель войны ВСУ разбили 29 российских батальонных тактических групп. Для масштабного вторжения в Украину РФ подготовила 125 батальонов, или 75% от всей российской армии.

Судя по всему, существенные потери ВС РФ заставили кремлевское руководство пересмотреть свои первоначальные цели. Одной из основных был захват Киева. Теперь войска передислоцируются и основные усилия Россия сосредоточивает на Донбассе.

Ранее Фокус сообщал, что, по информации советника МВД Украины Антона Геращенко, разрушение железной дороги в Шебекинском городском округе Белгородской области РФ — дело рук партизанов.