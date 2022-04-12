Президент країни-агресора, намагаючись виправдати вторгнення ЗС РФ до України, також поскаржився, що на Донбасі в боях брали участь військовослужбовці із шевронами дивізії СС.

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США беруть участь у повномасштабному збройному конфлікті з Росією та готові "воювати до останнього українця". Таку заяву зробив президент РФ Володимир Путін на пресконференції з білоруським лідером Олександром Лукашенком, яка проходила 12 квітня на космодромі "Восточний".

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За його словами, сьогодні відбувається "злам системи однополярного світу", який склався після розпаду Радянського Союзу.

Щобільше, Володимир Путін не вважає головними подіями повномасштабну війну в Україні та масові вбивства мирних мешканців та впевнений, що "США готові воювати з Росією до останнього українця".

[ + – ] США готові воювати з Росією до останнього українця, — Путін

Коментуючи можливі терміни припинення повномасштабної війни в Україні, президент Росії заявив, що все залежить від інтенсивності бойових дій. За словами Путіна, РФ "діятиме за планом".

[ + – ] Володимир Путін не знає, коли завершиться повномасштабна війна в Україні

Під час пресконференції Володимир Путін вкотре виправдав повномасштабне вторгнення ЗС РФ в Україну та заявив, що в боях на Донбасі беруть участь військовослужбовці із шевронами піхотної дивізії СС "Галичина".

"Це говорить про те, що вчасно і правильно зробили, розпочавши цю операцію. Інакше їх там було б ще більше", — продовжив президент Росії та звинуватив бандерівців у знищенні мирного населення під час Другої світової війни.

[ + – ] Володимир Путін виправдав вторгнення ЗС РФ до України

Зазначимо, що під час візиту на космодром "Восточний" Володимир Путін виправдав вторгнення ЗС РФ до України та звинуватив українську владу у здійсненні "геноциду народу Донбасу".

Також президент РФ Володимир Путін назвав повномасштабну війну в Україні трагедією і заявив, що "Росія не мала вибору", крім вторгнення регулярних військ.