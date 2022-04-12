США готові воювати з Росією до останнього українця, — Путін
Президент країни-агресора, намагаючись виправдати вторгнення ЗС РФ до України, також поскаржився, що на Донбасі в боях брали участь військовослужбовці із шевронами дивізії СС.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
США беруть участь у повномасштабному збройному конфлікті з Росією та готові "воювати до останнього українця". Таку заяву зробив президент РФ Володимир Путін на пресконференції з білоруським лідером Олександром Лукашенком, яка проходила 12 квітня на космодромі "Восточний".
За його словами, сьогодні відбувається "злам системи однополярного світу", який склався після розпаду Радянського Союзу.
Щобільше, Володимир Путін не вважає головними подіями повномасштабну війну в Україні та масові вбивства мирних мешканців та впевнений, що "США готові воювати з Росією до останнього українця".
Коментуючи можливі терміни припинення повномасштабної війни в Україні, президент Росії заявив, що все залежить від інтенсивності бойових дій. За словами Путіна, РФ "діятиме за планом".
Під час пресконференції Володимир Путін вкотре виправдав повномасштабне вторгнення ЗС РФ в Україну та заявив, що в боях на Донбасі беруть участь військовослужбовці із шевронами піхотної дивізії СС "Галичина".
"Це говорить про те, що вчасно і правильно зробили, розпочавши цю операцію. Інакше їх там було б ще більше", — продовжив президент Росії та звинуватив бандерівців у знищенні мирного населення під час Другої світової війни.
Зазначимо, що під час візиту на космодром "Восточний" Володимир Путін виправдав вторгнення ЗС РФ до України та звинуватив українську владу у здійсненні "геноциду народу Донбасу".
Також президент РФ Володимир Путін назвав повномасштабну війну в Україні трагедією і заявив, що "Росія не мала вибору", крім вторгнення регулярних військ.