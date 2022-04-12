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США готові воювати з Росією до останнього українця, — Путін

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Фото: РИА Новости | Путін вважає, що Росія веде війну із США

Президент країни-агресора, намагаючись виправдати вторгнення ЗС РФ до України, також поскаржився, що на Донбасі в боях брали участь військовослужбовці із шевронами дивізії СС.

США беруть участь у повномасштабному збройному конфлікті з Росією та готові "воювати до останнього українця". Таку заяву зробив президент РФ Володимир Путін на пресконференції з білоруським лідером Олександром Лукашенком, яка проходила 12 квітня на космодромі "Восточний".

За його словами, сьогодні відбувається "злам системи однополярного світу", який склався після розпаду Радянського Союзу.

Щобільше, Володимир Путін не вважає головними подіями повномасштабну війну в Україні та масові вбивства мирних мешканців та впевнений, що "США готові воювати з Росією до останнього українця".

США готові воювати з Росією до останнього українця, — Путін

Коментуючи можливі терміни припинення повномасштабної війни в Україні, президент Росії заявив, що все залежить від інтенсивності бойових дій. За словами Путіна, РФ "діятиме за планом".

Володимир Путін не знає, коли завершиться повномасштабна війна в Україні

Під час пресконференції Володимир Путін вкотре виправдав повномасштабне вторгнення ЗС РФ в Україну та заявив, що в боях на Донбасі беруть участь військовослужбовці із шевронами піхотної дивізії СС "Галичина".

"Це говорить про те, що вчасно і правильно зробили, розпочавши цю операцію. Інакше їх там було б ще більше", — продовжив президент Росії та звинуватив бандерівців у знищенні мирного населення під час Другої світової війни.

Володимир Путін виправдав вторгнення ЗС РФ до України

Зазначимо, що під час візиту на космодром "Восточний" Володимир Путін виправдав вторгнення ЗС РФ до України та звинуватив українську владу у здійсненні "геноциду народу Донбасу".

Також президент РФ Володимир Путін назвав повномасштабну війну в Україні трагедією і заявив, що "Росія не мала вибору", крім вторгнення регулярних військ.