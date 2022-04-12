Київ відійшов від стамбульських домовленостей, — Путін про переговори з Україною (відео)

За словами президента країни-агресора, ЗС РФ вестимуть широкомасштабні бойові дії в Україні доти, доки підпишуть підсумкову угоду.

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Україна завела переговорний процес щодо врегулювання повномасштабної війни у глухий кут, відійшовши від "стамбульських домовленостей". Про це заявив президент РФ Володимир Путін на пресконференції, яка відбулася 12 квітня в Амурській області.

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За його словами, попередні домовленості щодо статусів окупованого Криму та Донбасу виносять за межі підсумків переговорів, які проходили у Стамбулі між Україною та Росією.

Під час пресконференції Путін також звинуватив Київ у тому, що процес урегулювання повномасштабної війни зайшов у глухий кут.

"Українська сторона відійшла від своїх домовленостей у Стамбулі. Тепер уже вимога безпеки — це одне. А питання регулювання відносин щодо Криму, Севастополя та Донбасу виносяться за межі цих домовленостей. Тобто, знову повернулися в тупикову для себе та всіх нас ситуацію", — наголосив президент країни-агресора, виступаючи на космодромі "Восточний".

За словами Путіна, українська сторона ввечері 11 квітня внесла зміни до домовленостей з Росією, яких досягнули під час переговорів у Стамбулі. Така позиція Києва, вважає президент РФ, створює труднощі для врегулювання повномасштабної війни.

"Поки цього не буде (досягнення остаточних домовленостей між Україною та РФ — ред.), військова операція триватиме до її повного завершення та розв'язання тих завдань, які поставили на початку цієї операції", — підсумував Путін.

[ + – ] Україна завела переговорний процес з РФ у глухий кут, — Путін

Варто зазначити, що під час пресконференції Володимир Путін також виправдав вторгнення армії РФ в Україну і заявив, що Росія не мала іншого вибору.

Крім цього, президент Росії повторив пропагандистську тезу про те, що РФ нібито веде повномасштабну війну на території України проти США.