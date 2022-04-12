"Изолировать Россию невозможно", — Путин о масштабных санкциях Запада из-за Украины

Российский президент рассчитывает, что РФ будет и дальше сотрудничать с другими странами, в том числе в рамках космической программы.

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Международные санкции, которые были введены против РФ после полномасштабного вторжения в Украину, не приведут к полной изоляции России. Об этом заявил президент страны-агрессора Владимир Путин в ходе визита на космодром "Восточный", куда также прибыл белорусский лидер Александр Лукашенко.

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Несмотря на новые пакеты ограничений со стороны Запада, президент страны-агрессора рассчитывает на дальнейшее сотрудничество России с другими государствами по многим направлениям, в том числе в лунной программе.

"Мы не собираемся изолироваться. Жестко изолировать в современном мире вообще невозможно никого, такую огромную страну, как Россия, так точно невозможно", — продолжил Путин в ходе визита на космодром "Восточный".

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Президент страны-агрессора заявил, что Россия сконцентрируется на развитии собственных технологий взамен тех, которые Кремль раньше мог купить за "нефтедоллары". Более того, как утверждает Путин, с 2014 года многие отрасли хозяйства РФ, в отношении которых были введены санкции за агрессию против Украины, "шагнули далеко вперед".

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Отметим, что в ходе визита на космодром "Восточный" Владимир Путин также оправдал полномасштабное вторжение ВС РФ в Украину. По словам президента страны-агрессора, Кремль развязал войну из-за "геноцида народа Донбасса" и нежелания Киева выполнять Минские соглашения.

Помимо этого, Владимир Путин назвал "благородной" цель полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину.