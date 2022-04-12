"Ізолювати Росію неможливо", — Путін про масштабні санкції Заходу через Україну

Російський президент розраховує, що РФ і надалі співпрацюватиме з іншими країнами, зокрема в межах космічної програми.

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Міжнародні санкції, введені проти РФ після повномасштабного вторгнення в Україну, не призведуть до повної ізоляції Росії. Про це заявив президент країни-агресора Володимир Путін у процесі візиту на космодром Східний, куди також прибув білоруський лідер Олександр Лукашенко.

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Незважаючи на нові пакети обмежень з боку Заходу, президент країни-агресора розраховує на подальшу співпрацю Росії з іншими державами за багатьма напрямами, зокрема в місячній програмі.

"Ми не збираємося ізолюватися. Жорстко ізолювати в сучасному світі взагалі неможливо нікого, таку величезну країну, як Росія, так неможливо", — продовжив Путін під час візиту на космодром "Східний".

[ + – ] Володимир Путін виправдав повномасштабне вторгнення ЗС РФ в Україну

Президент країни-агресора заявив, що Росія сконцентрується на розвитку власних технологій замість тих, які Кремль раніше міг купити за "нафтодолари". Більше того, як стверджує Путін, із 2014 року багато галузей господарства РФ, проти яких було запроваджено санкції за агресію проти України, "зробили крок далеко вперед".

[ + – ] Володимир Путін сумнівається у повній ізоляції Росії після санкцій Заходу

Зазначимо, що під час візиту на космодром "Східний" Володимир Путін також виправдав повномасштабне вторгнення ЗС РФ в Україну. За словами президента країни-агресора, Кремль розв'язав війну через "геноцид народу Донбасу" та небажання Києва виконувати Мінські угоди.

Крім цього, Володимир Путін назвав "шляхетною" мету повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну.