"Альфа" – это не "Приват". Чем грозит Украине национализация очередного крупного банка

Related video

Президент все же подписал Закон с хорошим названием "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию процедуры вывода с рынка банка в условиях военного положения"*. В просторечии — "закон о национализации Альфы".

Не вижу, если честно, как теперь Альфе, как говорится, "отпетлять".

Интересно будет на эту тему почитать деловую и неделовую прессу на следующей неделе, заодно посмотреть, кто будет писать о "рисках увеличения доли государственных банков", "правах частных акционеров", "мародерстве и отжиме", "не дали купить честным частным покупателям", " государство осквернит еще один банк" и тому подобное, надо попкорна купить. Из хорошего — может, будут уже банковско-экономические срачи хоть какую-то неделю.

В Лондоне еще на следующей неделе конференция по восстановлению, и интересно, кто там будет все вещи рассказывать, о которых выше написал. Надеюсь, хватит ума такое не говорить.

Никаких проблем у клиентов не предполагается Фото: facebook.com/AlfaBankUkraine

Потребность в капитале, по крайней мере, на базе той отчетности, которую банк подает в НБУ, пока не вырисовывается, то есть денег из бюджета прям сейчас не потребуется. Да и не было бы, потому что банк будут национализировать по другой процедуре, чем Приват, то есть не нужно одномоментно показывать адекватность капитала на уровне минимальных требований. За нарушение нормативов — если, как в случае с Приватом, за "ночь с пятницы на понедельник" куда-то резко денутся деньги — Нацбанк сейчас не применяет меры воздействия, то есть не наказывает.

Хозяйке на заметку, между прочим: действительно важные вещи — законы, постановления, распоряжения и т.д. обычно имеют вот такие длинные и расплывчатые названия, и наоборот, нормативка с приставками а-ля "антикоррупционное", "прорывное", "вдохновляющее", "космическое" это 99.(9)% гарантия, что там ничего важного.

Источник

Важно