Еще не конец: как банкротство Silicon Valley Bank повлияет на мировую финансовую систему и Украину

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Чисто рыночное банкротство, это о том SVB, силиконово-долинном, так сказать, банке.

У нас, имею ввиду в Украине, люди почти всегда забывают, что подавляющее большинство банкротств банков происходит сугубо по рыночным причинам. Где-то недооценили риски или ошиблись с бизнес-моделью, или вообще все сделали правильно — и риски просчитали, и модель была жизнеспособна — но проиграли просто конкуренцию и вылетели с рынка.

И вот такие причины и случаи — это подавляющее большинство, очень подавляющее.

Не фрод, не схематоз, не махинации собственников. Потому что у нас, когда банк выходит с рынка или когда его уже выводят, потому что сам не хочет идти, даже мертвым не хочет, то все ищут какую-то зраду, будь то схематоз банка или коварные действия Нацбанка.

Банк недооценил риски, вложился в то, что подешевело, перекрыть убытки стало нечем, люди, кто ходил в школу и учил арифметику и не ходил, но имел интуицию, начали забирать деньги, начались проблемы не только с капиталом, но и с ликвидностью, вот и все.

По крайней мере, так оно со стороны выглядит, потому что ясно, что внутри никто из нас там не был. И это сугубо рыночная история, так оно и работает.

Там даже никаких уроков не придумаешь по мотивам этой истории. Все будет общеизвестны истины и Капитан Очевидность: ну да, риски нужно считать; ну да, нельзя все яйца или деньги в одну корзину, высокая концентрация — это риск (эти же все правила и лимиты на концентрацию активов — они же деньгами написаны, а кое-где действительно кровью); ну да, игры с государством, имею в виду с государственными активами, заканчиваются плохо, если в это играть долго, это тот стол, за который садиться стоит только тогда, когда есть четкий план, как оттуда выходить и главное — когда, и потом этого плана придерживаться.

Столь прописные истины, что и повторять нет смысла; ибо кто их знает, тот знает, а кто не знает, тому хоть говори, хоть нет, пока на собственной шкуре не почувствует, то не поймет.

Так что дальше? Да ничего дальше. Ничего важного, ничего критического. Продавать там есть что, чтобы компенсировать убытки, хотя бы частично, это не [подставить название любого нашего неплатежеспособного банка], где даже стулья и упсы выносят, что уж о портфелях говорить.

Что стартапы сейчас истерят о крахе и штормах, а медиа активно разгоняют, потому что эмоции, хайп, лайки, просмотры, реклама. Так это в чистом виде вкладчики банка "Михайловский", которые хотят, чтобы за их собственные действия платили другие налогоплательщики. Это вообще такой тест на зрелость стартапа: если ты даешь деньги банку, даже не проверив его финансовое состояние, то может и к лучшему, что стартап не взлетел. Своего рода экзамен, можно сказать — кто не выдержал, ну, что ж.

Что нам из этого? Я бы здесь даже немного поиронизировал. "Если обанкротился Мегабанк, нишевый банк с бизнес-моделью и всем остальным — что это значит для финансовой системы, пусть, например, Болгарии?" Версии, что это крах мировой финансовой системы или вообще мирового уклада и порядка, мол, предвестник, первая ласточка, даже обсуждать не хочется.

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