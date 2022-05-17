Остання крапля: США поставили Росію на межу дефолту, — Bloomberg

Очікують, що Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США не продовжить ліцензію, яка дозволяла обслуговувати РФ суверенний борг у доларах.

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Адміністрація президента США Джо Байдена має на меті повністю позбавити Росію можливості платити власникам облігацій у США після закінчення останнього терміну наступного тижня. Такий крок ставить Росію на межу дефолту. Про це повідомляє Bloomberg.

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Очікують, що Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США не продовжить ліцензію, яка дозволяла обслуговувати суверенний борг РФ у доларах.

Це може стати останньою краплею в борговій історії Росії. Протягом майже трьох місяців, відколи почалася активна фаза російсько-української війни, офіційній Москві вдавалося вчасно розрахуватися з кредиторами, попри санкції, які обмежили приплив закордонної валюти до РФ.

Деякі з представників Міністерства фінансів США у приватних розмовах висловлювалися в тому дусі, що якщо дозволити РФ оплачувати свій борг, це зменшить обсяг іноземної валюти у країні. І ці кошти не підуть на закупівлю озброєнь та оплату фінансування воєнної кампанії в Україні. Проте адміністрація Байдена вирішила не продовжувати ліцензію, щоб зберегти можливість впливати на Москву фінансово.

Інші джерела, на які посилається видання, стверджують, що остаточного рішення поки не прийнято.

Вже 27 травня РФ доведеться розплатитися за двома випусками єврооблігацій.

Раніше Фокус повідомляв про те, що відбувається з держборгом України під час війни з Росією. Ще перед вторгненням російської армії в Україну закордонні інвестори, на тлі тривожних прогнозів, почали позбавлятися українських єврооблігацій.