Последняя капля: США поставили Россию на грань дефолта, — Bloomberg

Ожидается, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США не продлит лицензию, которая позволяла обслуживать РФ суверенный долг в долларах.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Администрация президента США Джо Байдена намерена полностью лишить Россию возможности платить держателям облигаций в США по истечении крайнего срока на следующей неделе. Такой шаг ставит Россию на грань дефолта. Об этом сообщает Bloomberg.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Ожидается, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США не продлит лицензию, которая позволяла обслуживать суверенный долг РФ в долларах.

Это может стать последней каплей в долговой истории России. На протяжении почти трех месяцев, с тех пор, как началась активная фаза российско-украинской войны, официальной Москве удавалось вовремя рассчитаться с кредиторам, несмотря на санкции, которые ограничили приток зарубежной валюты в РФ.

Некоторые из представителей Министерства финансов США в частных разговорах высказывались в том духе, что если позволить РФ оплачивать свой долг, это уменьшит объем иностранной валюты в стране. И эти средства не пойдут на закупку вооружений и оплату финансирования военной кампании в Украине. Однако администрация Байдена решила не продлевать лицензию, чтобы сохранить возможность оказывать на Москву финансов влияние.

Другие источники, на которые ссылается издание, утверждают, что окончательное решение пока не принято.

Уже 27 мая РФ придется расплатиться по двум выпускам еврооблигаций.

Ранее Фокус сообщал о том, что происходит с госдолгом Украины во время войны с Россией. Еще перед вторжением российской армии в Украину зарубежные инвесторы, на фоне тревожных прогнозов, принялись избавляться от украинских еврооблигаций.