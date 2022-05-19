США подталкивает Россию к суверенному дефолту, — эксперты

Дефолт России может состояться уже в конце мая, что приведет к еще большей изоляции агрессора и повлияет как на обычных россиян, так и на военную сферу.

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Недавно авторитетное издание Bloomberg сообщило, что Минфин США собирается не продлевать генеральную лицензию, которая позволяла владельцам российских государственных ценных бумаг получать по ним выплаты. Срок лицензии истекает 25 мая, тогда как очередная выплата по евробондам России намечена на 27 мая.

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Как объясняет Игорь Чудовский, США намерены запретить производить платежи в пользу американских кредиторов со стороны России своим внутренним решением, таким образом, подталкивая Россию к суверенному дефолту.

"Если действительно РФ не продлят генеральную лицензию на обслуживание долларовых долгов, Россия не сможет заплатить своим кредиторам, — продолжает Игорь Ясько, управляющий партнер ЮК Winner. — Если Россия не произведет своевременную выплату своего долга, это будет означать технический дефолт (когда заемщик нарушил договор, не совершив платеж держателю долга, но якобы должник этот договор выполнять может и у него есть средства). Вполне ожидаемо, что правительство РФ начнет спекулировать на том, что они могут выполнить свой долг, но им не дают это сделать из-за санкций".

С начала вторжения в Украину Россия уже стала рекордсменом среди всех стран по количеству наложенных санкций, оказывающих существенное влияние на экономику. Дефолт РФ, который может наступить в конце мая, должен стать очередным ударом и репутационной утратой, уверены эксперты.

Игорь Чудовский, управляющий партнер АО "Чудовский и партнеры", отмечает: если США не продлят вышеупомянутую лицензию, Россия будет выплачивать свой долг рублями, о чем уже заявил министр финансов РФ. Это станет нарушением условий контрактов. То есть — полноценным дефолтом.

По словам собеседника Фокуса, дефолт приведет к еще большей изоляции экономики России.

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Рано радоваться. Почему и как Центробанк РФ не допустил дефолта

"Дефолт оставит Россию в стороне от сформированных цепей поставок и приведет к рецессии, — прогнозирует Игорь Ясько. — Из-за невозможности инвестиций Россия станет ненадежным партнером для мирового сообщества. Наблюдаемая весной тенденция выхода из РФ крупнейших мировых компаний только усилится".

Ранее Фокус писал, что США поставили Россию на грань дефолта. Также в своей колонке финансовый эксперт Евгений Дубогрыз отметил, что наиболее опасным фактором для Центробанка РФ является паника от самого слова "дефолт".