Расплатились остатками: эксперты объяснили, как России удалось отсрочить дефолт

Инвесторы все еще опасаются, что РФ не расплатится по своим долговым обязательствам 27 мая и дефолт все-таки наступит. Об этом свидетельствуют котировки евробондов.

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После вторжения России в Украину над страной-агрессором нависла угроза дефолта. Эксперты прогнозировали его наступление с середины апреля 2022 года. Однако РФ пока удавалось находить выход из ситуации.

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"Несмотря на жесткие санкции, страна-агрессор до сих пор имеет определенные валютные поступления и остатки на валютных счетах, которые РФ использует для платежей по своему внешнему долгу", — рассказал Фокусу Дмитрий Чурин, директор аналитического департамента инвесткомпании Eavex Capital.

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В последний раз, несмотря на ожидания дефолта, России удалось выплатить купонные и основные платежи по еврооблигациям в начале мая. Тогда, по словам Игоря Ясько, управляющего партнера ЮК Winner, во избежание дефолта правительство РФ использовало для погашения бондов остатки внутренних долларовых резервов и неподсанкционный банк "Дом.рф".

По словам Игоря Чудовского, управляющего партнера АО "Чудовский и партнеры", несмотря на масштабную изоляцию и санкции, в России остаются банки, которые не отключены от системы SWIFT, благодаря которым у РФ есть окно возможностей для уплаты внешних финансовых обязательств, и до сих пор имеются не замороженные валютные резервы.

Напомним, в результате санкций в марте 2022 года страны, поддерживающие Украину, заблокировали более $300 млрд резервов российского Центробанка и теперь рассматривают возможность передать эти активы Украине в качестве компенсации за российскую агрессию.

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Новая выплата по облигациям РФ ожидается в конце мая.

"Сейчас будет интересно наблюдать, произведет ли Россия выплату купона 27 мая по своим еврооблигациям, номинированным в долларах США, — продолжает Чурин. – Рыночные котировки по этому выпуску еврооблигаций составляют 26,3 центов за 1 доллар номинала, что дает доходность к погашению 53%. Судя по котировкам, инвесторы действительно сильно опасаются дефолта России по этим долговым ценным бумагам".

Как ранее писало издание Bloomberg, Министерство финансов США собирается больше не продлевать генеральную лицензию, позволяющую владельцам российских гособлигаций получать по ним выплаты, несмотря на санкции. Срок этой лицензии истекает 25 мая, тогда как очередная выплата должна пройти на два дня позже

По данным журналистов, из-за намерений американских властей риск дефолта в России вырос до 90%.