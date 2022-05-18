Риск дефолта в России вырос до 90% , — Bloomberg

Журналисты утверждают, что увеличение риска связано с решением Администрации президента США Джо Байдена полностью заблокировать выплаты по облигациям из РФ американским инвесторам. Предположительно, это произойдет на следующей неделе.

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В России растет риск дефолта после того, как инвесторы отреагировали на последние сигналы из США, сообщает агентство Bloomberg.

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Администрация Джо Байдена намерена полностью заблокировать выплаты по облигациям из страны американским инвесторам со следующей недели. Издание отмечает, что рыночная оценка вероятности дефолта России в течение одного года выросла в среду до 90% с 77%.

Несмотря на широкомасштабные санкции, до сих пор России удавалось избегать дефолта, в частности, благодаря тому, что в США разрешили выплаты по облигациям американским инвесторам. Однако эта возможность закроется уже 25 мая, отметила министр финансов США Джанет Йеллен.

В то же время, министр финансов РФ Антон Силуанов подтвердил в среду, что Россия не намерена объявлять дефолт по суверенному долгу в размере почти 20 миллиардов долларов, который она должна иностранным инвесторам, и будет платить в рублях, если переводы будут заблокированы.

Следующие переводы долга Москвы должны быть произведены 27 мая по иностранным облигациям со сроком погашения в 2026 и 2036 годах. Эти платежи подвержены риску, если американским инвесторам будет запрещено получать российские средства, хотя у России есть 30-дневный льготный период, чтобы найти решение, поскольку это было сделано ранее в этом месяце.

Ранее Фокус рассказывал, что Россия оказалась на грани дефолта. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США не продлит лицензию, которая позволяла обслуживать РФ суверенный долг в долларах.

Также мы сообщали, что бывший президент и премьер-министр России Дмитрий Медведев пригрозил Европе дефолтом. По мнению экс-президента РФ, в ЕС возможна гиперинфляция, после которой "придет волна преступного насилия". Случится это, по его словам, из-за нестабильной финансовой системы.