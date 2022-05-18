Риск дефолта в России вырос до 90% , — Bloomberg
Журналисты утверждают, что увеличение риска связано с решением Администрации президента США Джо Байдена полностью заблокировать выплаты по облигациям из РФ американским инвесторам. Предположительно, это произойдет на следующей неделе.
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В России растет риск дефолта после того, как инвесторы отреагировали на последние сигналы из США, сообщает агентство Bloomberg.
Администрация Джо Байдена намерена полностью заблокировать выплаты по облигациям из страны американским инвесторам со следующей недели. Издание отмечает, что рыночная оценка вероятности дефолта России в течение одного года выросла в среду до 90% с 77%.
Несмотря на широкомасштабные санкции, до сих пор России удавалось избегать дефолта, в частности, благодаря тому, что в США разрешили выплаты по облигациям американским инвесторам. Однако эта возможность закроется уже 25 мая, отметила министр финансов США Джанет Йеллен.
В то же время, министр финансов РФ Антон Силуанов подтвердил в среду, что Россия не намерена объявлять дефолт по суверенному долгу в размере почти 20 миллиардов долларов, который она должна иностранным инвесторам, и будет платить в рублях, если переводы будут заблокированы.
Следующие переводы долга Москвы должны быть произведены 27 мая по иностранным облигациям со сроком погашения в 2026 и 2036 годах. Эти платежи подвержены риску, если американским инвесторам будет запрещено получать российские средства, хотя у России есть 30-дневный льготный период, чтобы найти решение, поскольку это было сделано ранее в этом месяце.
Ранее Фокус рассказывал, что Россия оказалась на грани дефолта. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США не продлит лицензию, которая позволяла обслуживать РФ суверенный долг в долларах.
Также мы сообщали, что бывший президент и премьер-министр России Дмитрий Медведев пригрозил Европе дефолтом. По мнению экс-президента РФ, в ЕС возможна гиперинфляция, после которой "придет волна преступного насилия". Случится это, по его словам, из-за нестабильной финансовой системы.