По мнению экс-президента РФ, в ЕС возможна гиперинфляция, после которой "придет волна преступного насилия". Случится это, по его словам, из-за нестабильной финансовой системы.

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Замглавы Совета безопасности и экс-президент РФ Дмитрий Медведев пригрозил Европейскому союзу дефолту, если он случится в его стране из-за нестабильности финансовой системы. Об он написал в его Telegram-канале.

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Урсула фон дер Ляйн, которую экс-президент России назвал "европейской тетей", все чаще говорит о дефолте по обязательствам в РФ. Именно в этом, по мнению Медведева, и состоит замысел "мазохистов" из Брюсселя и заокеанских партнеров.

Он также назвал два "очевидных момента":

дефолт РФ может обернуться дефолтом Европы; Европу настигнет насильственная преступность из-за гиперинфляции.

Дефолт в Европе может быть как моральный, так и материальным.

"Финансовая система ЕС не вполне устойчива, доверие людей падает. И так сильно не трясло даже в приснопамятном 2008-м, а тогда было очень трудно", — считает замглавы Совбеза РФ.

В свою очередь гиперинфляция приведет за собой отсутствие "элементарных продуктов в магазинах" и из-за беженцев к волне насильственной преступности "похлеще албанской". После этого риторика "брюссельских дядек и теток" сменится.

"А то на улицах ухоженных европейских городов будут гореть вонючие костры из шин во славу героев Майдана и Великоï Перемоги над €вропою!" — резюмирует Дмитрий Медведев.

[ + – ] Медведев о "дефолте" в Европе

Напомним, 14 апреля Медведев пригрозил развертыванием ядерного оружия, если Швеция и Финляндия вступят в НАТО. После задержания украинского нардепа Виктора Медведчука Медведев пригрозил Украине "ответными" похищениями представителей власти.