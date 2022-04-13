Медведев пригрозил чиновникам Украины похищением в ответ на задержание Медведчука

Замглавы Совбеза РФ навал представителей украинских властей "уродцами" и посоветовал им "крепко запирать двери на ночь", чтобы не оказаться в числе пленных.

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, президент России в 2008-2012 годах Дмитрий Медведев отреагировал на задержание Службой безопасности Украины обвиняемого в госизмене народного депутата Виктора Медведчука, пригрозив представителям украинских властей похищением. Соответствующий пост он опубликовал в своем телеграм-канале в среду, 13 апреля.

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"Отдельные уродцы, именующие себя "украинскими властями", сообщают, что хотят выбить показания из Виктора Медведчука, затем "быстро и справедливо" осудить его, а затем обменять на пленных. Этим деятелям стоит внимательно оглядываться по сторонам и крепко запирать двери на ночь, чтобы самим не оказаться в числе обмениваемых лиц", — написал замглавы Совбеза РФ.

Отметим, 6 апреля советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк констатировал, что российская пропаганда вошла в "наиболее яростную фазу", а в качестве ее спикера выступает в том числе и Медведев, который ранее предложил расширить границы РФ "от Лиссабона до Владивостока" и назвал украинскую нацию "одним большим фейком".

Напомним, во вторник, 12 апреля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что один из лидеров партии ОПЗЖ, подозреваемый в двух производствах о госизмене Виктор Медведчук, сбежавший из-под домашнего ареста после начала полномасштабного вторжения РФ, был задержан сотрудниками СБУ. Политик маскировался, используя форму Вооруженных сил Украины и вчера безуспешно попытался покинуть страну.

Во время ночного обращения украинский лидер предложил России обменять на Медведчука украинских пленных. Ответа на это предложение с российской стороны пока не поступило.

Что касается похищений украинских чиновников, то такие предпринимаются российскими войсками с начала полномасштабной войны. По словам Зеленского, часть похищенных мэров городов были убиты. 25 марта вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщала, что российские военные взяли в плен 14 мэров.