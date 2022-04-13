Медведєв пригрозив чиновникам України викраденням у відповідь на затримання Медведчука

Заступник голови Ради безпеки РФ навал представників української влади "виродками" та порадив їм "міцно замикати двері на ніч", щоб не опинитися серед полонених.

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Заступник голови Ради безпеки РФ, президент Росії у 2008-2012 роках, Дмитро Медведєв відреагував на затримання Службою безпеки України обвинуваченого в держзраді народного депутата Віктора Медведчука, пригрозивши представникам української влади викраденням. Відповідний пост він опублікував у своєму телеграм-каналі в середу, 13 квітня.

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"Окремі виродки, які називають себе "українською владою", повідомляють, що хочуть вибити свідчення з Віктора Медведчука, потім "швидко та справедливо" засудити його, а потім обміняти на полонених. Цим діячам варто озиратися по сторонах і міцно замикати двері на ніч, щоб самим не опинитися в числі осіб, яких обмінюють", — написав заступник глави Радбезу РФ.

Зазначимо, 6 квітня радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк констатував, що російська пропаганда увійшла до "найзапеклішої фази", а як її спікер виступає зокрема і Медведєв, який раніше запропонував розширити кордони РФ "від Лісабона до Владивостока" та назвав українську націю "одним великим фейком".

Нагадаємо, у вівторок, 12 квітня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що одного з лідерів партії ОПЗЖ, підозрюваного у двох провадженнях про держзраду, Віктора Медведчука, який утік з-під домашнього арешту після початку повномасштабного вторгнення РФ, було затримано співробітниками СБУ. Політик маскувався, використовуючи форму Збройних сил України, і вчора безуспішно спробував залишити країну.

Під час нічного звернення український лідер запропонував Росії обміняти на Медведчука українських полонених. Відповіді на цю пропозицію з російської сторони поки що не надійшло.

Щодо викрадень українських чиновників, то так російські війська роблять від початку повномасштабної війни. За словами Зеленського, частину викрадених мерів міст було вбито. 25 березня віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомляла, що російські військові взяли в полон 14 мерів.