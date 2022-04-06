Пропаганда РФ увійшла в "найзапеклішу фазу" та закликає до вбивства українців, — Подоляк

Радник голови ОП повідомив, що за зміною стратегії в російських ЗМІ стоїть заступник керівника Адміністрації президента РФ Олексій Громов.

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Російські пропагандисти відсьогодні змінили стратегію і тепер відкрито закликають до знищення України як держави "під будь-яким приводом" — а ідеологом таких змін у політиці ЗМІ є заступник керівника Адміністрації президента РФ Олексій Громов. Про це в середу, 6 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

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"Російська пропаганда увійшла сьогодні в найбільш запеклу і токсичну фазу. Відверта ненависть до України, наростання закликів вбивати і вбивати українців. Ключова теза – Україна має бути знищена під будь-яким приводом", — ідеться в публікації.

Подоляк додав, що головним спікером, який озвучує перераховані вище тези, став президент РФ у 2008-2012 роках, перший заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв. Він, за словами представника ОП, "вже пішов далі" та побічно пропонує розширити межі російської держави "від Лісабона до Владивостока".

У вівторок, 5 квітня, Медведєв заявив, що "глибинне українство" є "одним великим фейком", а "цього явища ніколи не було в історії і зараз не існує". Крім цього російський політик заявив, що РФ під час повномасштабної війни проти України прагне "змінити повну брехливого міфу свідомість частини нинішніх українців" заради того, щоб "побудувати відкриту Євразію — від Лісабона до Владивостока".

Подоляк стверджує, що за зміною медійної стратегії в РФ стоїть заступник керівника АП РФ Олексій Громов, який, за його словами, є "одним зі стовпів умовної "партії яструбів", а також автором "негласної концепції "Україна — держава, якої не існує".

"І, до речі, багатьом російським телепропагандистам дуже подобається закликати до масового геноциду українців", — резюмував радник голови ОП.

Хто такий Олексій Громов?

Що стосується заступника голови АП РФ Громова, то у 2019 році російське видання "Проект" повідомляло, що саме він курирує напрями цензури та пропаганди в медіа РФ, роздає вказівки провідним ЗМІ, а також займається управлінням і фінансовим забезпеченням журналістів із президентського пулу.

Журналісти також зазначили, що на той момент Громов працював в АП РФ уже 23 роки (26 станом на 2022 рік), що довше, ніж будь-хто з його колег, а також йому дозволено заходити в кабінет до президента Володимира Путіна в будь-який момент. До 2012 року Громов працював речником глави держави-агресора, потім на цій посаді його змінив Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, 5 квітня опозиціонер Олексій Навальний, який перебуває у в'язниці, після публікації свідчень воєнних злочинів військ РФ у Бучі Київської області закликав притягнути до відповідальності російських пропагандистів, які, за його словами, є "справжніми розпалювачами війни".

Раніше колишня співробітниця "Першого каналу" Жанна Агалакова визнала, що більшість її колег знають, що беруть участь у пропаганді, але не можуть залишити роботу з низки причин.