"Їх ядерна війна не лякає": Навальний закликав судити пропагандистів РФ через слова про Бучу

За словами засудженого російського опозиціонера, працівники російських телеканалів є "справжніми розпалювачами війни".

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Російський опозиційний політик Олексій Навальний, який перебуває у в'язниці, закликав судити пропагандистів РФ за розпалювання війни проти України, а також заарештувати їхні активи за кордоном. За його словами, за масове вбивство мирного населення в українських містах є відповідальними, зокрема й співробітники російських ЗМІ. Відповідний пост опублікували на сторінці Навального у Facebook у вівторок, 5 квітня.

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Навальний запевнив, що пропаганда у РФ перестала бути лише інструментом для керівництва російської держави, назвавши залучених у ній людей "справжніми розпалювачами війни" та "самостійною партією".

"Нескінченно крикливі ведучі та їхні "експерти" роздуваються й у своїй агресивності давно вже перевершили військових. Вони вимагають війни до переможного кінця, штурму Києва, бомбардувань Львова. Їх і ядерна війна не лякає. Вони в прямому ефірі розмазують і знищують своїх же путінців, якщо вони лише натякають на те, що мирні переговори — це добре", — написав опозиціонер, додавши, що російська пропаганда створює таку громадську думку, яка "вимагає" від президента РФ Володимира Путіна скоєння воєнних злочинів.

Засуджений політик закликав ставитись до пропагандистів — усіх від головних редакторів до ведучих ток-шоу та редакторів новин — як до воєнних злочинців

"(Їх) треба зараз відправити під санкції й колись судити... Необхідно вжити найрішучіших заходів... Від повної заборони на постачання та обслуговування обладнання до пошуку їхніх активів на заході та візових "чорних списків", — заявив опозиціонер.

Також Навальний наголосив, що відповідальність за воєнні злочини, скоєні в Бучі, Ірпені та інших містах України, мають нести не лише російські військові, а й ті, "хто поруч і шепотів: "Стріляй же, стріляй, ми так класно обіграємо це у вечірньому телешоу".

Нагадаємо, в березні цього року московський суд засудив Навального до 9 років позбавлення волі та штрафу в розмірі 1,2 млн рублів (близько 420 тис. грн), визнавши його винним у шахрайстві та неповазі до суду.

У грудні минулого року опозиціонер потрапив до списку найвпливовіших людей за версією агентства Bloomberg.