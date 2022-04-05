"Их ядерная война не страшит": Навальный призвал судить пропагандистов РФ из-за слов про Бучу

По словам осужденного российского оппозиционера, работники российских телеканалов являются "настоящими разжигателями войны".

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Находящийся в тюрьме российский оппозиционный политик Алексей Навальный призвал судить пропагандистов РФ за разжигание войны против Украины, а также арестовать их активы за рубежом. По его словам, за массовое убийство мирного населения в украинских городах ответственны, в том числе и сотрудники российских СМИ. Соответствующий пост был опубликован на странице Навального в Facebook во вторник, 5 апреля.

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Навальный заверил, что пропаганда в РФ перестала быть просто инструментом для руководства российского государства, назвав задействованных в ней людей "настоящими разжигателями войны" и "самостоятельной партией".

"Бесконечно визжащие ведущие и их "эксперты" взвинчивают себя и в своей агрессивности давно уже превзошли военных. Они требуют войны до победного конца, штурма Киева, бомбежек Львова. Их и ядерная война на страшит. Они в прямом эфире размазывают и уничтожают своих же путинцев, если они только намекают на то, что мирные переговоры — это хорошо", — написал оппозиционер, добавив, что российская пропаганда создает такое общественное мнение, которое "требует" от президента РФ Владимира Путина совершения военных преступлений.

Осужденный политик призвал относиться к пропагандистам — всем от главных редакторов до ведущих ток-шоу и редакторов новостей — как к военным преступникам

"(Их) надо сейчас отправить под санкции и когда-нибудь судить… Необходимо принять самые решительные меры… От полного запрета на поставку и обслуживания оборудования до поиска их активов на западе и визовых "черных списков", — заявил оппозиционер.

Также Навальный подчеркнул, что ответственность за военные преступления, совершенные в Буче, Ирпене и других городах Украины, должны нести не только российские военные, но и те, "кто рядом и шептал: "Стреляй же, стреляй, мы так классно обыграем это в вечернем телешоу".

Напомним, в марте этого года московский суд приговорил Навального к 9 годам лишения свободы и штрафу в размере 1,2 млн рублей (около 420 тыс. грн), признав его виновным в мошенничестве и неуважении к суду.

В декабре прошлого года оппозиционер попал в список самых влиятельных людей по версии агентства Bloomberg.