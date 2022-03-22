Политика Алексея Навального суд приговорил к 9 годам лишения свободы

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального не только не прекратит свою деятельность, но станет глобальной организацией, хотя продолжит фокусироваться на жуликах и ворах из Кремля.

Суд над российским оппозиционером Алексеем Навальным прошел в Лефортовском суде Москвы. Политика обвинили в оскорблении судьи и в мошенничестве на выездном заседании суда в исправительной колонии в городе Покров Владимирской области, приговорив его к 9 годам лишения свободы. Навальный отбывает здесь наказание по предыдущему делу. Об этом говорится в трансляции судебного заседания.

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"Я хочу, пользуясь возможностью последнего слова, объявление официальное сделать, для тех, кто считает, что Фонд борьбы с коррупцией остановится. Фонд борьбы с коррупцией станет глобальным", — сказал Навальный.

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Алексей Навальный считает, что войну российское руководство устроило, потому что ему так удобнее разворовывать бюджетные деньги и бороться с оппозиционными СМИ.

"Не сравнить нашу страну, которая прозябает в деградации, и любую европейскую страну. У нас было все для того, чтобы так жить, и ничего из этого не получилось", — заметил Навальный.

Лефортовский суд приговорил Алексея Навального к 9 годам лишения свободы, признав его виновным по обеим статьям обвинения.

Ранее Фокус сообщал, что Алексей Навальный проводит время в российской тюрьме в ожидании свиданий с родственниками. Жизнь оппозиционного российского политика теперь начинается с вареного куриного яйца в начале рабочей недели.