"Яйцо - начало рабочей недели". Навальный рассказал о своей жизни в российской тюрьме

Российскому оппозиционеру тяжело дается ожидания встречи с родственниками — такие моменты он называет "легким форматом съезжания крыши".

Российский оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий наказание по делу "Ив Роше" в исправительной колонии Владимирской области, опубликовал пост в Facebоok, в котором делится своими впечатлениями от пребывании в тюрьме.

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В нем лидер оппозиции рассказал о буднях и "праздниках" тюремного режима, в особенности об ожидании встречи с близкими людьми и родственниками.

Течение времени, по словам Навального, в заключении приобретает характер значимых событий. Съеденное яйцо по понедельникам и пятницам, поход в ларек за продуктами, передача от родственников – все имеет для заключенного особенное значение. Но для Навального счет времени уже потерял свой смысл.

"Большинство зэков может моментально ответить: "Мне осталось 583 дня". Но у меня перспективы окончания срока, скажем мягко, неясны, поэтому и считать смысла не имеет",- пишет он.

Особенно болезненно оппозиционер переживает время ожидания встречи с родственниками. По его словам, он может сидеть в бараке перед пустой табуреткой, и представлять как на ней сидит его жена Юля.

"Это такой легкий и приятный формат съезжания крыши. Чем ближе к дате свидания, тем больше впадаешь в ажитацию", — откровенно пишет Навальный.

Но приходит время встречи с женой, и он может позволить себе это "отметить" в комнате для свидания, выпив кофе и поджарив яичницу с грудинкой.

Напомним, что Алексея Навального по решению суда отправили в колонию общего режима на 3,5 года за нарушение испытательного срока по делу "Ив Роше". Он был задержан на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево, после того как вернулся на родину из Германии.

Во время суда оппозиционер, обращаясь к гражданам РФ, призвал выходить людей на массовые демонстрации. По его словам, причина его ареста заключается в "страхе и ненависти одного человека, живущего в бункере".