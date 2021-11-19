"Яйце — початок робочого тижня". Навальний розповів про своє життя у російській в'язниці

Російському опозиціонеру важко дається очікування зустрічі з родичами — такі моменти він називає "легким форматом з'їзду даху".

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який відбуває покарання у справі "Ів Роше" у виправній колонії Володимирської області, опублікував допис у Facebook, в якому ділиться своїми враженнями від перебування у в'язниці.

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У ньому лідер опозиції розповів про будні та "свята" тюремного режиму, особливо про очікування зустрічі з близькими людьми та родичами.

Протягом часу, за словами Навального, ув'язнення набуває характеру значних подій. З'їдене яйце по понеділках і п'ятницях, похід у кіоск за продуктами, передача від родичів — усе має для ув'язненого особливе значення. Але для Навального рахунок часу вже втратив свій сенс.

"Більшість зеків може миттєво відповісти: "Мені залишилося 583 дні". Але в мене перспективи закінчення терміну, скажімо м'яко, незрозумілі, тому й рахувати сенсу немає", — пише він.

Особливо болісно опозиціонер переживає час очікування зустрічі з родичами. За його словами, він може сидіти в бараку перед порожнім табуретом, і уявляти, як на ній сидить його дружина Юля.

"Це такий легкий і приємний формат з'їзду даху. Чим ближче до дати побачення, тим більше впадаєш в ажитацію", — відверто пише Навальний.

Але настає час зустрічі з дружиною, і він може дозволити собі це "відсвяткувати" в кімнаті для побачення, випивши каву та підсмаживши яєчню з грудинкою.

Нагадаємо, що Олексія Навального за рішенням суду відправили до колонії загального режиму на 3,5 роки за порушення випробувального терміну в справі "Ів Роше". Він був затриманий на паспортному контролі в аеропорту Шереметьєво після того, як повернувся на батьківщину з Німеччини.

Під час суду опозиціонер, звертаючись до громадян РФ, закликав виходити на масові демонстрації. За його словами, причина його арешту полягає в "страху та ненависті однієї людини, яка живе в бункері".