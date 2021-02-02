Суд над Навальним: опозиціонер назвав Путіна "отруйником трусів" і закликав росіян не боятися

Мова Навального в суді перетворилася в черговий призов громадян РФ виходити на масові демонстрації.

Суд над Навальним проходить у вівторок, 2 лютого, у будівлі Московського міського суду. У ході засідання опозиціонер виступив з промовою, повний текст якої наводить "Ехо Москви".

"Я хотів би, щоб уся преса, яка пише про цей процес, усі люди звернули увагу на те, що суть-то справи полягає в тому, щоб мене посадити через справу, за якою я вже був визнаний невинним. І через справу, яка вже визнана сфабрикованою", — заявив опозиціонер, нагадавши про виправдувальне рішення Європейського суду з прав людини, "який є частиною судової системи Росії".

Політик підкреслив: "Європейський суд виніс рішення, у якому чорним по білому написав, що навіть складу злочину немає". Більше того, за словами Навального, Російська Федерація визнала це рішення, коли виплатила йому компенсацію за цим рішенням ЄСПЛ.

Як зазначив Навальний, він був затриманий у момент перетину кордону, і судять його тому, що "комусь дуже хочеться, щоб я жодного кроку як вільна людина не зробив по території нашої країни, повернувшись".

"І ми знаємо кому, ми знаємо, чому це сталося. Причина цього всього — ненависть і страх однієї людини, котра живе в бункері. Тому що я завдав йому смертельну образу тим, що я просто вижив після того, як мене спробували вбити за його наказом, — пояснив доповідач. — І ми показали і довели, що саме Путін, використовуючи Федеральну службу безпеки, здійснив цей замах на вбивство".

Навальний продовжив: "І скільки б він не вдавав із себе великого геополітика, великого світового лідера, його головна образа щодо мене полягає в тому, що в історію він увійде саме як отруйник. Ось був Олександр Визволитель або Ярослав Мудрий, а буде в нас Володимир Отруйник трусів".

При цьому, за словами головного опозиціонера Росії, суть процесу над ним полягає в тому, щоб залякати росіян: "Це ж так працює — одного садять, щоб налякати мільйони".

Одночасно з цим політик зазначив, що всіх громадян РФ посадити до в'язниці не вийде: "Головне, що я хочу сказати — цей процес, я дуже сподіваюся, не буде сприйнятий людьми як сигнал того, що вони повинні більше боятися. Це ж не демонстрація сили. Росгвардія, клітка — це ж демонстрація слабкості. Просто слабкості. І мільйони, і сотні тисяч посадити не можна".

"І я закликаю цих людей не боятися", — додав Навальний, на закінчення зазначивши заслугу співробітників його Фонду боротьби з корупцією, які зараз також сидять під арештом, "і всіх інших по всій країні, хто не боїться і виходить на вулиці".

Як повідомлялося раніше, суд над Навальним зацікавив 15 іноземних посольств, дипломати яких прибули в суд. Серед них США, Великобританія, Канада, Польща, Данія, Латвія, Литва, Швеція, Німеччина, Австрія, Чехія, Японія, Фінляндія, Норвегія, Болгарія.

На фоні новини про представників сторонніх держав офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що присутність іноземних дипломатів на суду над Навальним є "втручанням у внутрішні справи РФ і самовикриттям спроб Заходу стримати Росію".

При цьому автомобілів з українськими дипломатичними номерами під будівлею суду не виявилося, а посольство США в Москві виступило із заявою, що суд над Навальним проходить без присутності їхніх представників.