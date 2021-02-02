В Москве сегодня состоится суд над Навальным: начались первые задержания (фото)

Около здания Мосгорсуда с утра дежурят силовики, также замечены автозаки.

Во вторник, 2 февраля, в Москве состоится суд над российским оппозиционером Алексеем Навальным. Около здания Мосгорсуда с утра дежурят силовики, также замечены автозаки.

Как пишет "Новая газета", сотни силовиков стоят на прилегающих к суду улицах и станциях метро.

"На территорию Мосгорсуда пока не пускают, перед воротами стоит ОМОН. Журналисты ждут перед пешеходным переходом", – пишет издание.

Заседание начнется в 11 часов по московскому времени (10:00 – по Киеву).

Задержанного Алексея Навального уже доставили к зданию Московского городского суда, где пройдет слушание по замене ему условного срока на реальный по делу "Ив Роше". Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT.

В зданию суда также пришла и жена Навального Юлия, которая вместе с адвокатами пытается попасть внутрь. У всех прохожих в районе суда проверяют документа.

У станции метро "Преображенская площадь" начались задержания. Как сообщает издание "Проект", в автозаке находятся уже 23 человека.

О первых задержания также сообщил корреспондент британской газеты Independent Оливер Кэрол.

Напомним, 18 января Химкинский суд Москвы арестовал вернувшегося в Россию Навального, "судебное заседание" проходило прямо в отделении полиции. Спустя несколько дней, в субботу, 23 января в десятках городов РФ люди вышли на улицы с акциями протеста, требуя освободить оппозиционера. 31 января в России также прошли масштабные митинги в поддержку Навального.