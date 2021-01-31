Хороводы при -40°. В России начались масштабные акции протеста за Навального

Первыми на митинги за Навального вышли жители восточной России, где уже задержано около 150 человек.

В России, 31 января, снова начались акции протеста за оппозиционера Алексея Навального и против президента России Владимира Путина. Об этом сообщает российский правозащитный ресурс ОВД-Инфо.

Первыми на акции протеста вышли жители восточной части России при -40 градусах, в некоторых городах митинги уже завершились. Пока известно о 150 задержанных.

В Иркутске на площади у здания областного правительства были задержаны несколько десятков человек, задержания также проходят в Красноярске, Барнауле и Новосибирске.

На протестах во Владивостоке, Хабаровске и Благовещенске также есть задержанные, среди которых и журналисты. Во Владивостоке около сотни человек вышли на лед и водили хороводы. Протестующие скандировали "Путин — вор", "Аквадискотека", "Свободу Навальному!".

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В Москве на Чистых прудах также начались задержания, пока известно о нескольких людях, которых силовики увели в автозаки, пишет Эхо Москвы.

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Кроме этого, по всей стране с обысками приходят к участникам акций протеста, а также людям связанным со штабом Навального.

Так, силовики уже обыскали дом арестованного координатора штаба Навального в Белгороде Максима Климова, а также пришли к художнику и журналисту Михаилу Пищулину.

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В Москве прошли обыски у помощника Юлии Галяминой Николая Касьяна. Полицейские пришли по месту его проживания по предлогом жалоб со стороны соседей.

Предыдущие митинги в поддержку Навального прошли в России 23 января почти в 200 городах страны. Им предшествовало видеообращение Алексея Навального, который сразу же после решения о его аресте на "судебном заседании", состоявшемся 18 января прямо в отделении полиции, призвал россиян выходить на улицы и устраивать протестные митинги.

По итогам массовых акций протеста силовики задержали более 4000 человек и возбудили два десятка уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил и применения насилия в отношения представителя власти. Среди задержанных –сотня несовершеннолетних и десятки журналистов. Больше всего полиция повязала людей в в Москве и Санкт-Петербурге.

28 января во время апелляционного слушания в московском суде, который своим решением оставил Навального под стражей, оппозиционер заявил, что он уже привык, что на него не распространяются законы. Политик обвинил российские власти в беззаконии и заверил: то, что происходит в России сейчас, не будет длиться вечно, так как на его стороне уже миллионы людей.

Пока Навальный сидит в СИЗО, призывая выступать против коррупции, беззакония и против Путина, силовики нагрянули с обысками в квартиру его жены Юлии, а также в офис Фонда борьбы с коррупцией.

Обыск прошел и в квартире самого оппозиционера, в ходе которого был задержан находившийся там в это время брат политика Олег Навальный.