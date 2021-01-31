Хороводи при -40 °. У Росії почалися масштабні акції протесту за Навального

Першими на мітинги за Навального вийшли жителі східної Росії, де вже затримано близько 150 осіб.

У Росії, 31 січня, знову почалися акції протесту за опозиціонера Олексія Навального і проти президента Росії Володимира Путіна. Про це повідомляє російський правозахисний ресурс ОВС-Інфо.

Першими на акції протесту вийшли жителі східної частини Росії при -40 градусах, в деяких містах мітинги вже завершилися. Поки відомо про 150 затриманих.

В Іркутську на площі біля будівлі обласного уряду були затримані кілька десятків осіб, затримання також проходять в Красноярську, Барнаулі та Новосибірську.

На протестах у Владивостоці, Хабаровську і Благовєщенську також є затримані, серед яких і журналісти. У Владивостоку близько сотні людей вийшли на лід і водили хороводи. Протестуючі скандували "Путін — злодій", "аквадискотека", "Свободу Навальному!".

[ + – ]

У Москві на Чистих ставках також почалися затримання, поки відомо про декількох людей, яких силовики забрали в автозаки, пише Ехо Москви.

[ + – ]

Крім цього, по всій країні з обшуками приходять до учасників акцій протесту, а також людям пов'язаним зі штабом Навального.

Так, силовики вже обшукали будинок арештованого координатора штабу Навального в Бєлгороді Максима Климова, а також прийшли до художника і журналіста Михайла Піщуліна.

[ + – ]

У Москві пройшли обшуки у помічника Юлії Галямін Миколи Касьяна. Поліцейські прийшли за місцем його проживання під приводом скарг з боку сусідів.

Попередні мітинги на підтримку Навального пройшли в Росії 23 січня майже в 200 містах країни. Їм передувало відеозвернення Олексія Навального, який відразу ж після рішення про його арешт на "судовому засіданні", яке відбулося 18 січня прямо у відділку поліції, закликав росіян виходити на вулиці і влаштовувати протестні мітинги.

За підсумками масових акцій протесту силовики затримали понад 4000 осіб і порушили два десятки кримінальних справ, зокрема про порушення санітарно-епідеміологічних правил і застосування насильства у відношенні представника влади. Серед затриманих - сотні неповнолітніх і десятки журналістів. Найбільше поліція пов'язала людей в Москві і Санкт-Петербурзі.

28 січня під час апеляційного слухання в московському суді, який своїм рішенням залишив Навального під вартою, опозиціонер заявив, що він вже звик, що на нього не поширюються закони. Політик звинуватив російську владу в беззаконні і запевнив: те, що відбувається в Росії зараз, не буде тривати вічно, так як на його стороні вже мільйони людей.

Поки Навальний сидить в СІЗО, закликаючи виступати проти корупції, беззаконня та проти Путіна, силовики нагрянули з обшуками в квартиру його дружини Юлії, а також в офіс Фонду боротьби з корупцією.

Обшук пройшов і в квартирі самого опозиціонера, в ході якого був затриманий знаходився там в цей час брат політика Олег Навальний.