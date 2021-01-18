"Выходите на улицы": Навальный призвал россиян устраивать митинги (видео)

Штабы оппозиционера уже начали подготовку к протестам. Первые акции должны состояться 23 января.

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный сразу же после решения о его аресте на "судебном заседании", которое 18 января состоялось прямо в отделении полиции, записал видеообращение к россиянам с призывом выходить на улицы и устраивать протестные митинги. Ролик опубликован на канале "Навальный LIVE" в YouTube.

"Чего боится эта жаба, сидящая на трубе? Чего боятся эти бункерные воры больше всего? Вы сами отлично знаете. Выхода людей на улицы. Я вас призываю: не молчите, сопротивляйтесь, выходите на улицы. Никто, кроме нас самих, нас не защитит. А нас так много, что если мы захотим чего-то добиться — мы этого добьемся!", — сказал Навальный в видео.

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Леонид Волков, руководитель региональных штабов Навального, сообщил на своей странице в Twitter, что их сеть уже начала подготовку к протестным акциям. Первые большие митинги в поддержку задержанного оппозиционера запланированы на 23 января.

"Штабы Навального по всей стране немедленно начинают подготовку к большим митингам по всей стране 23 января, не дожидаясь нового суда. Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден", — написал Волков.

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Отметим, 18 января Химкинский суд Москвы на 30 суток арестовал вернувшегося в Россию российского оппозиционера Алексея Навального по делу "Ив Роше". "Судебное заседание" прошло прямо в отделении полиции. Второй суд, на котором будет рассматриваться вопрос о замене Навальному наказания, должен состояться 29 января.

Навального арестовали по прилету в московский аэропорт 17 января. До этого Россия объявила оппозиционера в розыск.

По версии Федеральной службы исполнения наказаний, политик в 2020 году как минимум шесть раз нарушал условия испытательного срока после осуждения по делу "Ив Роше" году и не являлся на регистрацию 13 и 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля и 17 августа. Потому арестовали политика до решения суда об изменении его срока с условного на реальный.

Освободить Навального уже призвал госсекретарь США Майк Помпео. На задержание отреагировали и в Украине – глава украинской делегации в Парламентской ассамблее совета Европы Мария Мезенцева заявила, что делегация может обжаловать полномочия РФ в ПАСЕ из-за задержания Навального.

Напомним, 20 августа Навальный потерял сознание в самолете Томск-Москва. Вскоре оппозиционер впал в кому. Спустя несколько дней политика перевезли в немецкую клинику "Шарите".

2 сентября лаборатория Бундесвера нашла в его организме следы яда из группы "Новичок". Немецкая лаборатория нашла следы яда "Новичок" на бутылке с питьевой водой из номера томского отеля, в котором останавливался Навальный.

Две независимые лаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие следов яда "Новичок" в организме российского политика. В Штатах также уверены, что оппозиционера пытались отравить ядом группы "Новичок".