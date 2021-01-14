Россия объявила Навального в розыск: условный срок требуют изменить на реальный

Политик находится в розыске с 29 декабря 2020 года.

Российский оппозиционер, основатель "Фонда борьбы с коррупцией" Алексей Навальный объявлен в федеральный розыск в России. Как сообщает Telegram-канал Mash, в розыске политик находится с 29 декабря 2020 года.

В объявлении розыска говорится, что Навальный игнорировал контроль (не отмечался) по делу "Ив Роше", по которому он ранее получил условный срок.

[ + – ]

В Федеральной службе исполнения наказаний отметили, что в конце ноября в отношении политика проводились "первоначальные розыскные действия". Они не дали результата, поскольку установить местонахождение Навального не удалось.

Помимо этого, в картотеке Симоновского районного суда Москвы появилось дело об изменении условного срока Навального на реальный.

Сам оппозиционер за все время нахождения в Германии единожды уведомил ФСИН о своем местонахождении – 23 ноября, хотя пришел в себя после комы 10 сентября. Тогда он сообщил, что проходит реабилитацию и про свое возвращение в Россию пока ничего не скажет.

Для ФСИН это стало основанием полагать, что Навальный уклоняется от контроля. При этом испытательный срок политика должен был завершиться 30 декабря – на следующий день после объявления его в розыск.

Как сообщает "РБК", адвокат оппозиционера Вадим Кобзев подтвердил, что его клиент находится в розыске. Однако он считает, что это "никак не отразится" на решении Навального вернуться в Россию.

Напомним, Алексей Навальный 13 января заявил о том, что купил авиабилет в Москву из Берлина, где он находится с конца лета.

20 августа Навальный потерял сознание в самолете Томск-Москва. Вскоре оппозиционер впал в кому. Спустя несколько дней политика перевезли в немецкую клинику "Шарите".