Помпео потребовал освободить Навального

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель также призвал немедленно отпустить оппозиционного российского политика.

Госдепартамент США призывает отпустить оппозиционера Алексея Навального, говорится в официальном заявлении госсекретаря Майка Помпео. "Соединенные Штаты решительно осуждают решение России арестовать Алексея Навального. Мы с серьезной отмечаем, что его задержание является последним в серии попыток заставить замолчать Навального и других оппозиционеров, а также и независимые голоса, критикующие российские власти", – написал он.

Помпео добавил, что уверенные в себе политические лидеры не боятся конкурентов, не совершают насилия или незаконно не задерживают политических оппонентов.

"Мы требуем его немедленного и безоговорочного освобождения", – заявил госсекретарь США.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель назвал задержание недопустимым и призвал немедленно отпустить политика. Страны Балтии призвали ЕС ввести санкции в ответ на задержание.

Официальный спикер МИДА РФ Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам, "опубликовавшим заранее заготовленные комментарии по ситуации с Алексеем Навальным", уважать международное право.

МВД Москвы начало усиливать отделы полиции, расположенные в центре города, сообщают российские телеграм-каналы. Сотрудники спецполка полиции рано утром вышли вышли на патрулирование. Полицейских смены, которые отдежурили день и должны были уйти домой, оставили в расположении полка. Подняты и приведены в готовность подразделения ОМОНа.

В некоторых районных отделах усилили группы разбора — на случай массовых задержаний.

Ранее после задержания Алексея Навального в соцсетях начали распространяться призывы выходить на улицу в центре города на акцию в его поддержку.

Напомним, Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево" после возвращения из Германии в Россию. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) заявила, что его задержание связано с иском ведомства о замене назначенного ему ранее условного срока на реальный.