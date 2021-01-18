Помпео зажадав звільнити Навального

Раніше голова Євроради Шарль Мішель також закликав негайно відпустити опозиційного російського політика.

Держдепартамент США закликає відпустити опозиціонера Олексія Навального, йдеться в офіційній заяві держсекретаря Майка Помпео. "Сполучені Штати рішуче засуджують рішення Росії заарештувати Олексія Навального. Ми з серйозністю відзначаємо, що його затримання є останнім в серії спроб змусити замовкнути Навального та інших опозиціонерів, а також і незалежні голоси, які критикують російську владу", — написав він.

Помпео додав, що впевнені в собі політичні лідери не бояться конкурентів, не здійснюють насильства, або незаконно не затримують політичних опонентів.

"Ми вимагаємо його негайного і беззастережного звільнення", — заявив держсекретар США.

Раніше голова Євроради Шарль Мішель назвав затримання неприпустимим і закликав негайно відпустити політика. Країни Балтії закликали ЄС ввести санкції у відповідь на затримання.

Офіційний речник МЗС РФ Марія Захарова порадила закордонним політикам, які "опублікували заздалегідь заготовлені коментарі щодо ситуації з Олексієм Навальним", поважати міжнародне право.

МВС Москви почали посилювати відділи поліції, розташовані в центрі міста, повідомляють російські телеграм-канали. Співробітники спецполку поліції рано вранці вийшли на патрулювання. Поліцейські зміни, які відчергувати день і повинні були піти додому, залишили в розташуванні полку. Підняті і приведені в готовність підрозділи ОМОНу.

У деяких районних відділах посилили групи розбору — на випадок масових затримань.

Раніше після затримання Олексія Навального в соцмережах почали поширюватися заклики виходити на вулицю в центрі міста на акцію в його підтримку.

Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво" після повернення з Німеччини до Росії. Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) заявила, що його затримання пов'язане з позовом відомства про заміну призначеного йому раніше умовного терміну на реальний.