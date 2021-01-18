"Виходьте на вулиці": Навальний закликав росіян влаштовувати мітинги (відео)

Штаби опозиціонера вже почали підготовку до протестів. Перші акції повинні відбутися 23 січня.

Російський опозиційний політик Олексій Навальний відразу ж після рішення про його арешт на "судовому засіданні", яке 18 січня відбулося прямо у відділенні поліції, записав відеозвернення до росіян із закликом виходити на вулиці і влаштовувати протестні мітинги. Ролик опублікований на каналі "Навальний LIVE" в YouTube.

"Чого боїться ця жаба, що сидить на трубі? Чого бояться ці бункерні злодії найбільше? Ви самі чудово знаєте. Виходу людей на вулиці. Я вас закликаю: не мовчіть, чиніть опір, виходьте на вулиці. Ніхто, крім нас самих, нас не захистить. А нас так багато, що якщо ми захочемо чогось досягти — ми цього добʼємося!", — сказав Навальний у відео.

[ + – ] Навальний закликає росіян виходити на мітинги

Леонід Волков, керівник регіональних штабів Навального, повідомив на своїй сторінці в Twitter, що їх мережа вже почала підготовку до протестних акцій. Перші великі мітинги в підтримку затриманого опозиціонера заплановані на 23 січня.

"Штаби Навального по всій країні негайно починають підготовку до великих мітингів по всій країні 23 січня, не чекаючи нового суду. Олексій Навальний повинен бути негайно звільнений", — написав Волков.

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Відзначимо, 18 січня Хімкинський суд Москви на 30 діб заарештував російського опозиціонера Олексія Навального, який повернувся в Росію, у справі "Ів Роше". "Судове засідання" пройшло прямо у відділенні поліції. Другий суд, на якому розглядатиметься питання про заміну Навальному покарання, має відбутися 29 січня.

Навального заарештували після прильоту в московський аеропорт 17 січня. До цього Росія оголосила опозиціонера в розшук.

За версією Федеральної служби виконання покарань, політик в 2020 році як мінімум шість разів порушував умови випробувального терміну після засудження у справі "Ів Роше" році і не зʼявлявся на реєстрацію 13 і 27 січня, 3 лютого, 16 березня, 6 липня і 17 серпня. Тому заарештували політика до рішення суду про зміну його терміну з умовного на реальний.

Звільнити Навального вже закликав держсекретар США Майк Помпео. На ситуацію відреагували і в Україні — глава української делегації в Парламентській асамблеї ради Європи Марія Мезенцева заявила, що делегація може оскаржити повноваження РФ в ПАРЄ через затримання Навального.

Нагадаємо, 20 серпня Навальний знепритомнів в літаку Томськ-Москва. Незабаром опозиціонер впав у кому. Через кілька днів політика перевезли до німецької клініки "Шаріте".

2 вересня лабораторія Бундесверу знайшла в його організмі сліди отрути з групи "Новачок". Німецька лабораторія знайшла сліди отрути "Новачок" на пляшці з питною водою з номера томського готелю, в якому зупинявся Навальний.

Дві незалежні лабораторії Франції і Швеції підтвердили наявність слідів отрути "Новачок" в організмі російського політика. У Штатах також впевнені, що опозиціонера намагалися отруїти отрутою групи "Новачок".