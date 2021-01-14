В России обещают задержать Навального по его приезде

Задержать оппозиционера планируют до решения суда о замене его условного срока на реальный по делу "Ив Роше".

Управление Федеральной службы исполнения наказаний в Москве подтвердило факт объявления в розыск оппозиционера Алексея Навального и намерение задержать его в случае возвращения в Россию. Об этом в четверг, 14 января, сообщает "Интерфакс".

В Управлении ФСИН отметили, что нахождение Навального с 24 сентября 2020 года управлению неизвестно, а 29 декабря его объявили в розыск с "предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении его местонахождения". ФСИН обязалось задержать политика до решения суда о замене условного срока на реальный.

По данным федеральной службы, оппозиционер как минимум шесть раз нарушал условия испытательного срока после осуждения по делу "Ив Роше" в 2020 году и не являлся на регистрацию 13 и 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля и 17 августа.

"По каждому нарушению Навальному А. А. выносились официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы", – говорится в пресс-релизе. В нем отмечается, что в период с 17 августа по 29 декабря оппозиционер на регистрацию также не являлся.

По словам тюремщиков, они учли тот факт, что Навальный находился в "Шарите" с 22 августа. Однако 23 сентября его из клиники выписали, и на последующее уведомление о явке 23 октября он не ответил. Затем, 23 ноября, он сам сообщил, что проживает в Берлине, где "восстанавливает здоровье".

"Официальные подтверждения лечения в отеле предоставлены не были, а сам факт прохождения восстановительных процедур не является основанием для неявки на регистрацию", – говорится в сообщении.

Напомним, что Россия объявила оппозиционера Алексея Навального в розыск.

13 января Навальный заявил о том, что купил авиабилет в Москву из Берлина, где он находится с конца лета.