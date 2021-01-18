Суд арестовал Навального на 30 суток (фото)

Второй суд, на котором будет рассматриваться вопрос о замене Навальному наказания, состоится 29 января.

Химкинский суд Москвы на 30 суток арестовал вернувшегося накануне в Россию российского оппозиционера Алексея Навального по делу "Ив Роше".

Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш на своей странице в Twitter.

"Суд арестовал Навального на 30 суток. До 15 февраля", – говорится в сообщении.

Меру пресечения Навальному избирали в отделении полиции. В МВД РФ объяснили, что заседание суда сделали выездным из-за того, что у Навального нет результатов теста на коронавирус.

По информации телеграм-канала Life shot представитель МВД заявила суду о многократных нарушениях оппозиционером условий испытательного срока, а также о предупреждениях, которые делались ему и его адвокату, и попросила арестовать его на 30 суток.

Второй суд, на котором будет рассматриваться вопрос о замене Навальному наказания, состоится 29 января.

"И этот второй̆ суд будет куда важнее: там будут решать, заменить ли Навальному его условный̆ срок на реальный̆. Ходатайство подала Федеральная служба исполнения наказаний. Если его удовлетворят, оппозиционер может отправиться на несколько лет в колонию", – комментирует ситуацию телеграм-канал Политика страны.

Навального арестовали по прилету в московский аэропорт Шереметьево утром 18 января. До этого Россия объявила оппозиционера Алексея политика в розыск.

По версии Федеральной службы исполнения наказаний, политик в 2020 году как минимум шесть раз нарушал условия испытательного срока после осуждения по делу "Ив Роше" году и не являлся на регистрацию 13 и 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля и 17 августа. Потому арестовали политика до решения суда об изменении его срока с условного на реальный.

Освободить Навального уже призвал госсекретарь США Майк Помпео. На задержание отреагировали и в Украине – глава украинской делегации в Парламентской ассамблее совета Европы Мария Мезенцева заявила, что делегация может обжаловать полномочия РФ в ПАСЕ из-за задержания Навального.

Напомним, что 20 августа Навальный потерял сознание в самолете Томск-Москва. Вскоре оппозиционер впал в кому. Спустя несколько дней политика перевезли в немецкую клинику "Шарите".

2 сентября лаборатория Бундесвера нашла в его организме следы яда из группы "Новичок". Немецкая лаборатория нашла следы яда "Новичок" на бутылке с питьевой водой из номера томского отеля, в котором останавливался Навальный.

Две независимые лаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие следов яда "Новичок" в организме российского политика. В Штатах также уверены, что оппозиционера пытались отравить ядом группы "Новичок".