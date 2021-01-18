Суд заарештував Навального на 30 діб (фото)
Другий суд, на якому розглядатиметься питання про заміну Навальному покарання, відбудеться 29 січня.
Хімкинський суд Москви на 30 діб заарештував російського опозиціонера Олексія Навального, який напередодні повернувся в Росію, у справі "Ів Роше".
Про це повідомила його прес-секретар Кіра Ярмиш на своїй сторінці в Twitter.
"Суд заарештував Навального на 30 діб. До 15 лютого", — йдеться в повідомленні.
Запобіжний захід Навальному обирали в відділенні поліції. У МВС РФ пояснили, що засідання суду зробили виїзним через те, що у Навального немає результатів тесту на коронавірус.
За інформацією телеграм-каналу Life shot представник МВС заявила суду про багаторазові порушення опозиціонером умов випробувального терміну, а також про попередження, які робилися йому і його адвокату, і попросила заарештувати його на 30 діб.
Другий суд, на якому розглядатиметься питання про заміну Навальному покарання, відбудеться 29 січня.
"І цей другий суд буде важливішим: там вирішуватимуть, чи замінити Навальному його умовний термін на реальний. Клопотання подала Федеральна служба виконання покарань. Якщо його задовольнять, опозиціонер може відправитися на кілька років до колонії", — коментує ситуацію телеграм-канал Політика країни.
Навального заарештували після прильоту в московський аеропорт Шереметьєво вранці 18 січня. До цього Росія оголосила політика-опозиціонера в розшук.
За версією Федеральної служби виконання покарань, політик у 2020 році як мінімум шість разів порушував умови випробувального терміну після засудження у справі "Ів Роше" і не зʼявлявся на реєстрацію 13 і 27 січня, 3 лютого, 16 березня, 6 липня і 17 серпня. Тому заарештували політика до рішення суду про зміну його терміну з умовного на реальний.
Звільнити Навального вже закликав держсекретар США Майк Помпео. На затримання відреагували і в Україні — глава української делегації в Парламентській асамблеї ради Європи Марія Мезенцева заявила, що делегація може оскаржити повноваження РФ в ПАРЄ через затримання Навального.
Нагадаємо, що 20 серпня Навальний знепритомнів у літаку Томськ-Москва. Незабаром опозиціонер впав у кому. Через кілька днів політика перевезли до німецької клініки "Шаріте".
2 вересня лабораторія Бундесверу знайшла в його організмі сліди отрути з групи "Новачок". Німецька лабораторія знайшла сліди отрути "Новачок" на пляшці з питною водою з номера томського готелю, в якому зупинявся Навальний.
Дві незалежні лабораторії Франції і Швеції підтвердили наявність слідів отрути "Новачок" в організмі російського політика. У Штатах також впевнені, що опозиціонера намагалися отруїти отрутою групи "Новачок".